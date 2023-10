La App que resuelve tus problemas

El otro día me encontré un anuncio en Facebook que me llamó la atención: “Te presentamos la App que resolverá todos tus problemas…”, todo en un bonito video done se ve gente descargando la App y siendo felices.

Vi el video completo esperando saber de qué se trataba la dichosa aplicación. Yo sé que no existe una App que resuelva todos mis problemas, pero la curiosidad de saber por qué vendían esa premisa me ganó. Leí todo el texto del anuncio y no encontré más que la repetición de la leyenda: “…finalmente llegó la App que resolverá todos tus problemas”.

Me enojé un poco, te soy honesto, ante la falta de… pericia del anunciante que hizo todo bien para anunciar el producto, pero falló para explicar qué hacía la mentada App. Me metí al perfil de la página de Facebook, encontré un link a una web que no visité y más abajo otra descripción: “La App que habías estado esperando y que resolverá todos tus problemas”.

Expectativa y realidad. Ese es el problema, por ejemplo, de quien se dice escritor simplemente porque está escribiendo, pero aún no ha publicado ningún libro (ehem, ehem…). O como alguna vez comencé a salir con una mujer a la que le vendí la idea (es un decir) de que yo era un hombre que se sentía en paz con mi pasado, cuando en el fondo seguía aún mareado por las revolcadas que me había dado la vida, en las que mi pasado me tenía aún dando vueltas sin control. El resultado, ya te lo imaginas.

La realidad es obligatoria para crear vínculos que perduren. Hablar de realidades y no de expectativas. Olvidar las bonitas intenciones de lo que quisieras que los demás pensaran de ti, sino de lo que en realidad eres.

Lo subjetivo de nuestra percepción es peligroso porque muchas veces la afecta mezclando nuestros deseos y aspiraciones, en donde es difícil distinguir lo que es real de lo que no. De la misma manera en la que nuestras emociones y recuerdos desvirutan nuestra memoria con interpretaciones subjetivas de lo que en efecto sucedió. Al final, todo esto es parte de la condición humana. Y es entonces a través del autoconocimiento y la ecuanimidad que podemos hablar con verdad acerca de lo que somos, sin desviaciones. Sin crear expectativas imposibles de alcanzar que solamente deriven en decepciones y vínculos que se rompen. Da lo mismo si hablamos de relaciones humanas, comerciales o si simplemente estás tratando de comercializar una App que supuestamente resuelve todos tus problemas.