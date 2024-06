Recuerdo la primera vez que sentí el peso sobre mis hombros. Fue una tarde de verano, después de un largo vuelo salí a caminar en busca de un hotel cuando me di cuenta de que mi mochila que había empacado con tanto cuidado pesaba más de lo apropiado para caminar por calles desconocidas. El viaje apenas comenzaba y ya me daba cuenta de que el peso sería un problema. Mi mochila estaba llena de cosas que realmente no necesitaba y que eventualmente me iba a ir deshaciendo en las próximas horas, para poder viajar ligero.

Esa mochila podría ser la de ese viaje, pero también la que cargamos a lo largo del camino de la vida. Símbolo de todo lo que vamos acumulando en el trayecto. Durante el recorrido, vamos recogiendo cargas y ataduras de todo tipo: llenando la mochila con el peso de nuestras cosas, ideas, arrepentimientos, personas, vínculos, propiedades, culpas… haciendo que cada paso sea más pesado. Nos aferramos a ellas como si nuestra identidad dependiera de lo que vamos metiendo en ella, sin darnos cuenta de que, en realidad, ese peso es el que en muchas ocasiones nos está impidiendo avanzar. Cada nueva carga es un ancla que nos arraiga a un pasado que quizás ya no nos sirve, y cada atadura es una cadena que limita nuestra libertad de movimiento.

Pero, ¿por qué acumulamos tanto?, ¿por qué nos empeñamos en llevar esa maleta llena? Quizás nos han enseñado que la acumulación es sinónimo de éxito, o porque tememos el miedo al vacío que podría quedar al dejar ir. Sin embargo, llega un punto en la vida en que nos damos cuenta de que para avanzar es necesario soltar. Este proceso de soltar no es fácil. Requiere valentía y autoconocimiento, un profundo examen de qué es lo que verdaderamente importa y qué es lo que simplemente pesa.

En mi vida he aprendido que soltar no significa necesariamente perder. Más bien, es una forma de ganar ligereza y espacio para lo nuevo. Al dejar ir una vieja idea que ya no nos sirve, hacemos espacio para nuevas perspectivas. Al soltar una relación que nos drena, abrimos la puerta a conexiones más saludables y enriquecedoras. Al desprendernos de objetos que sólo ocupan espacio, nos liberamos para vivir de manera más sencilla y significativa.

La metáfora del viaje es útil aquí. Imagina que tu vida es un largo camino que te ofrece diferentes rutas y paisajes, cada uno con sus propios desafíos y descubrimientos. Si llevas una mochila ligera, puedes moverte con facilidad, explorar más y disfrutar del trayecto. Pero si cargas con demasiado, cada paso se vuelve una lucha y tu vista se enfoca más en el esfuerzo que en el paisaje. Soltar implica también una aceptación de la impermanencia. Entender que todo en la vida es transitorio nos ayuda a apreciar más los momentos y a no aferrarnos tanto a lo material. La verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de vivir el presente con plenitud y en la flexibilidad de adaptarnos a los cambios.

En el proceso de soltar, nos descubrimos más ligeros, más libres. La vida, entonces, se convierte en una danza en la que no sólo nos movemos más, sino que también podemos responder con mayor agilidad a las oportunidades y desafíos que se nos presentan. Nos damos cuenta de que, en realidad, todo lo que necesitamos cabe en un equipaje mucho más pequeño del que habíamos imaginado.

En el camino de la vida, he dejado muchas cosas atrás. Algunas por decisión y otras por consecuencia. He descubierto que no necesariamente duele el sentido su ausencia. Al contrario, cada vez que he soltado algo, eventualmente he descubierto nueva energía, una nueva posibilidad de crecimiento y aprendizaje. Vivir ligero no es sólo una opción, sino una necesidad para quien tiene el deseo de darle a la vida un sentido a través del descubrimiento, de la libertad de moverse por calles desconocidas y encontrar en cada paso una nueva oportunidad.