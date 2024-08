Hace 15 años los hermanos Gallagher se pelearon. Algo natural cuando se trata de 2 hermanos que vivieron la exposición y la fama con todo lo que implica ser los líderes de la banda Oasis, de darle la vuelta al mundo y sentirse más populares que Jesús o Los Beatles, que para el caso es lo mismo… (Si entendiste la referencia, punto extra para ti).

Cuando Liam y Noel se pelearon por última vez, hace 15 años, rompieron con la banda y también con el corazón de sus millones de fanáticos por el mundo. Así es la vida, estas cosas pasan. Nada es para siempre, ni lo mejor que te ha pasado ni la peor adversidad a la que te has enfrentado tampoco. Noel y Liam no volvieron a hablar, se alejaron no sólo en lo profesional, sino en lo personal también y cada quien siguió su propio camino…

Pero te anticipo algo, está no es una columna de música, ni tampoco de chismes de la farándula o de Oasis. Te cuento esto porque me parece importante entender que los desencuentros son parte natural de nuestra experiencia de vida. Ahora mismo mientras te escribo esta columna tengo en mente algunas personas que en el que se siente como un pasado remoto fueron parte fundamental de la vida y con quienes ahora esos descalabros propios del camino nos han dirigido a lugares muy distantes. Y no existe mayor distancia que nos da el tiempo.

“El tiempo todo lo cura, me han dicho muchas veces, y francamente no lo entiendo. Probablemente el tiempo no cura ni resuelve nada. Lo que sí ocurre es que con el tiempo cambiamos y esos cambios transforman la realidad, en un sentido o en otro, hasta llegar al punto en el que nuestros caminos puedan desaparecer en el horizonte o incluso puedan cruzarse de nuevo.

Tal vez una de las lecciones más importantes que nos da la vida es la de aprender a nunca decir nunca. No sé decirte hacia dónde voy, pero te puedo asegurar que trato de ir con el corazón abierto y la disposición de encontrar nuevas oportunidades de coincidir. Sin expectativas, sin reglas, sin condiciones. Tampoco es necesariamente forzosa una reconciliación, o un perdón o un olvido. Todas son posibilidades que ahí están, en le dinámica futura de nuestras posibilidades.

Hace un mes yo te hubiera dicho que nunca iba a ver a Oasis cantando juntos nuevamente, pero los hermanos Gallagher anunciaron que lo van a intentar. Probablemente se hayan perdonado sus asuntos o se hayan convencido de hacerlo por una bolsa de millones de libras esterlinas. No me importa. La idea de verlos juntos renueva mi esperanza de que, en realidad, la vida nos puede sorprender con nuevas oportunidades en cualquier momento y estoy preparado para atender su llamado, descubrir a donde me podrían llevar incluso con los riesgos que esto implica.

Veremos…