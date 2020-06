Economía estatal no sale a flote con la Ola 1: IMEF

MÉRIDA, Yucatán.- El prolongado pico de los contagios de Covid-19 está haciendo que la recuperación económica en el Estado sea lenta, esto a pesar de que algunos comercios ya abrieron sus puertas.

Las personas todavía no pueden salir a consumir y, así, generar un círculo virtuoso de oferta y demanda por lo que la recuperación de la economía como se tenía antes de la presencia del virus tardará de dos a cuatro años, señaló el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), José Antonio Silveira Bolio.

“Las cifras y datos de todo lo que está pasando actualmente, lo analizamos cada semana por integrantes del IMEF y con los presidentes de los grupos de giros económicos, los cuales no son alentadores, porque siempre están a la baja. A dos semanas de que se activo la ola 1 no vemos una economía en recuperación”, señaló.

Dijo que esta situación se está dando por dos motivos: los negocios están abriendo de una manera limitada y la gente no quiere salir, obedeciendo a las indicaciones que ha establecido el Sector Salud tanto estatal como federal.

“Pero también otro de los factores más importante porque vemos que no se está recuperando la economía es porque la ciudadanía no tiene dinero, esto porque se han estado y se siguen perdiendo empleos; es por ello que nosotros este momento lo llamamos la gran crisis del empleo, que a nivel nacional ya impactó a un millón de personas que están en el sector formal por lo que se calcula que en el informal es mucho más”, explicó.

Indicó que el término de recuperación aún no se pronuncia ya que eso pasaría cuando “las cifras dejen de caer”, pues se prevé que en el segundo trimestre tengan una caída “brutal” nunca antes vista en los últimos años.

Otro factor importante para que se tengan este tipo de cifras actualmente en la economía, es la poca o nula ayuda por parte del Gobierno Federal, Silveira Bolio, señaló que “abandonó a toda la ciudadanía y los estados”.

“Si se tuvo un descontento porque no se le apoyó a las empresas, pero lo peor es que no se le brindó alguna ayuda a la sociedad en general. Todos los países más o menos desarrollados o emergentes otorgaron un seguro de desempleo; en Yucatán si se implementó pero con un recurso limitado, por lo que no alcanzó para todos”.