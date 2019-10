Senado adelanta comparecencias de aspirantes a magistrado

Israel Cárdenas/Mérida

El Senado adelantó las comparecencias de los 11 candidatos al cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, que en un principio había establecido para el 8 de este mes, pero ahora la realizará mañana en la Ciudad de México, donde los aspirantes serán cuestionados por separado en un tiempo máximo de 15 minutos.

Al respecto, el dirigente del PRD, Alejandro Cuevas Mena, pidió al Senado que revise la trayectoria y la preparación de los aspirantes.

“Los senadores tendrán la oportunidad de valorar y evaluar el funcionamiento de los candidatos y creo que vale la pena revisar los perfiles”, dijo.

En este sentido, las comparecencias de los aspirantes se clasificaron en tres grupos de los cuales el primero está programado a las 18:00 horas con la participación del consejero electoral del Iepac, Antonio Matute González; a las 18:15, el actual director de organización y de Participación Ciudadana del Iepac, Christian Rolando Hurtado Can; a las 18:30 el ex magistrado Fernando Bolio Vales y a las 18:45 horas, el ex director de la Unidad de lo Contencioso Electoral y ex director de Transparencia del Iepac, Germán Rivas Coral.

En el grupo dos comparecerán a las 18:00 horas el ex delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) Hernán Vega Burgos; a las 18:15 el secretario ejecutivo del Iepac, Hidalgo Victoria Maldonado; a las 18:30, el consejero electoral del Iepac, José Antonio Martínez Magaña, y a las 18:45 la funcionaria en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Marlene Heredia Ángel.

En el grupo tres comparecerán a las 18:00 horas la funcionaria del Ayuntamiento de Mérida, Martha Eugenia Ramayo Aldaz; a las 18:15, el funcionario del Tribunal Electoral Moisés Bates Aguilar y a las 18:30 el también funcionario del citado tribunal Víctor Balcázar Martínez.

Por otra parte, el Congreso del Estado declaró que responderá al amparo que promovió en su contra el ex magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios César Antuña Aguilar para pedir a la justicia federal que lo restituya en el cargo.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera Hernández, declaró que era previsible el tema y “nuestro posicionamiento va a ser responder a lo que las autoridades vayan requiriendo; van a pedir un informe justificado. Tenemos que guardar también las reservas que la propia ley nos obliga en este caso que es un juicio que confronta dos partes”.