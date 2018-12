Comprender

Hace unos días, estaba yo siendo entrevistado en un programa de televisión, y uno de los conductores me cuestionó acerca de cómo podríamos alcanzar las muy ambiciosas metas de combate al cambio climático, si un personaje tan poderoso como Donald Trump, líder del país mas poderoso del mundo, no cree que sea real el cambio climático.

Mi respuesta fue simple, y estoy convencido de eso: los Estados Unidos alcanzarán sus metas que como país han comprometido ante el Acuerdo de París, gracias a que las empresas, los ciudadanos, los estados de la Unión Americana, toda la sociedad en su conjunto, están asumiendo los compromisos que se necesitan. Varios de los gobernadores que ganaron en las recientes elecciones intermedias están estableciendo para sus administraciones metas verdaderamente ambiciosas al respecto. Al menos 11 estados tienen hoy el objetivo de alcanzar el 100% de su demanda energética a partir de fuentes limpias y renovables, algunos de ellos establecen que esa meta será alcanzada entre 2040 y 2050, y muchos otros, aunque no concretan sus aspiraciones en cifras y en plazos, se han manifestado abiertamente a favor de la energía limpia y en especial la solar.

Pero, ¿qué tiene que ver lo que sucede en Estados Unidos con el resto del mundo o con México? Siendo India, China y Estados Unidos los más grandes emisores de gases de efecto invernadero, y por lo tanto causantes del calentamiento global, pues resulta relevante lo que uno de esos tres países y su presidente piensen y hagan al respecto, ya que, con su enorme influencia, pueden contribuir o entorpecer, según para donde se muevan, que el mundo entero avance en un sentido o en otro.

La semana pasada comenté que urge cerrar la brecha que aún persiste entre los planes y las acciones, y he observado que los líderes políticos y empresariales, las personas que pueden tener influencia en la sociedad, los tomadores de decisiones y creadores de políticas públicas son más propensos a implementar lo que se necesita, cuando comprenden perfectamente de qué se trata el asunto. Es difícil no moverse en el sentido correcto cuando se alcanza a comprender la gravedad de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo se conoce el sentido en el que deben orientarse las acciones.

Por eso es que el mensaje tiene que ser difundido de manera eficaz, y debe hacerse pronto, para que muy rápido esos líderes terminen de comprender, de una vez por todas, que no tenemos más opciones ni tampoco más tiempo. Por eso te pido que uses tu voz, uses tu voto, uses tu influencia comunitaria y social para comunicar a cuantos puedas la verdad acerca del cambio climático, sus causas y sus consecuencias, de modo que, después de comprender, se pase de inmediato a la acción. Nuestro mundo depende de ello.