Con el boleto en la mano

Que tal amigos de Novedades Yucatán, me da mucha gusto saludarlos. Prácticamente ha concluido la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol. Ya solo falta una serie, es decir, tres partidos. En el Norte ya están calificados Acereros, Toros y Sultanes. Saraperos y Tecolotes se enfrentarán entre sí en la última serie. Para que exista juego de eliminación en esta zona, Tecolotes tiene que barrer necesariamente a Saltillo. Si Saraperos gana un juego de esta serie, entonces obtendrá su pase directo para enfrentar a quien quede de líder en la zona norte.

Aún falta definir cómo y en dónde comenzarán las series semifinales. Al momento, Monclova estaría recibiendo a los Saraperos (ya que no hay juego de eliminación al día de hoy) y Tijuana estaría siendo anfitrión de Sultanes. Pero esta llave podría cambiar ya que Acereros está adelante solo un juego de los Toros en el estanding global. En el caso de la Zona Sur, los calificados a postemporada son los Diablos, Guerreros y Leones. Tigres y Pericos tendrían que enfrentarse en el juego de comodín, porque existen dos juegos y medio de diferencia entre ellos. Dicho encuentro de eliminación es altamente probable que se lleve a cabo en Cancún, si se concreta. Solo en el caso de que Puebla barra a Diablos y Tigres sea barrido por Oaxaca, este partido de comodín se realizaría en Puebla.

Leones ha asegurado su boleto a playoffs, pero aún no tiene definido cuál será su rival ni en dónde comenzará, ya que las posiciones en el estanding global entre ellos, Guerreros y Diablos aún puede variar. Eso es lo que se definirá en los últimos tres juegos. El probable juego de comodín en el sur se llevaría a cabo el sábado 31 de agosto, mientras que las semifinales de las zonas comenzarían a partir del martes 2 de septiembre. Con respecto a los Leones, vienen de una semana en donde cumplieron el primer gran objetivo de calificar a la postemporada.

Yucatán se ha repuesto de una primera vuelta muy irregular y de nuevo luce como uno de los grandes favoritos para el campeonato. En la gira contra Puebla el equipo mostró su gran poder ofensivo para pulverizar el pitcheo de los Pericos. Anotaron rallys importantes en sus primeros turnos al bat y asestaron golpes mortales tempraneros a sus rivales. En total anotaron 14 veces en la primera entrada en los tres juegos. En el segundo de la serie conectaron por segunda vez en la temporada tres cuadrangulares de forma consecutiva. Y lo han hecho en un intervalo de apenas una semana entre una hazaña y otra. Ya van cuatro ocasiones en la historia de la franquicia en que logran hacer esto. En el primero de esa serie Yoanner Negrín llegó a 54 triunfos y se colocó como el cuarto lanzador con más victorias en la historia de la franquicia melenuda. Empató en la cifra a Francisco Mota y se queda a solo un triunfo de empatar a Salvador Rodríguez en el tercer lugar de todos los tiempos en este departamento. A fin de cuentas los Leones barrieron por segunda semana seguida a los emplumados y los pusieron en capilla.

Los melenudos también le ganaron la serie a los Bravos de León, pero no por barrida. Fueron frenados por una buena salida del ex Sultán de Monterrey José de Paula el domingo pasado. En este partido Negrín no pudo terminar la temporada regular con un triunfo y por el contrario cargó con la derrota. En el primero de esta serie, Art Charles y Humberto Sosa conectaron cuadrangulares y le permitieron al equipo melenudo llegar a 124 y con ello empatar la marca de más cuadrangulares conectados colectivamente por el equipo en una temporada, marca que lograron en 1986.

A fin de cuentas, el objetivo en la gira se cumplió: ya se tiene el boleto en la mano totalmente seguro. Es la sexta temporada consecutiva en la que los melenudos califican en la postemporada. Pero todos sabemos que en este proyecto esto no será suficiente para lo que se tiene contemplado en este año.

Hoy comienza la última serie en casa y Yucatán ahora quiere asegurar el inicio de la serie semifinal de la zona sur en casa. Vamos a ver si los Bravos, manejados por Luis Carlos Rivera (todavía hace unas semanas mánager melenudo) se lo van a permitir. Les mando un fuerte abrazo.