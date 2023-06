La Sinfónica de la Universidad de las Artes en la celebración del centenario de “Peregrina”

Con un emotivo concierto en el Palacio de la Música, con obras de Ludwig van Beethoven y Franz Schubert, la Orquesta Sinfónica “Gustavo Río Escalante” de la Universidad de las Artes de Yucatán, dirigida por el compositor Alejandro Basulto Martínez, se sumó a la celebración del centenario de la emblemática canción “Peregrina”, del poeta Luis Rosado Vega y el compositor Ricardo Palmerín, que fue interpretada como número final.

El evento mostró el alto nivel académico alcanzado por esta agrupación integrada por alumnos, egresados e invitados de la Licenciatura en Artes Musicales de la Universidad de las Artes, a cargo de Elías Puc Sánchez, con un exigente programa que disfrutó el público que colmó la sala de conciertos del Centro Nacional de la Música Mexicana, encabezado por la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, profesora Loreto Villanueva Trujillo.

El concierto dio inicio con la Sinfonía No. 8 en si menor, D. 759, de Franz Schubert, compuesta en 1822, que consta de Allegro moderato y Andante con moto. Luego siguió el Concierto para piano No. 3 en do menor, Op. 37, compuesto por Ludwig van Beethoven en 1800, que se prestó para el lucimiento del joven pianista de origen italiano, Amos Lucidi, egresado de la Universidad de las Artes, quien como encore ofreció “Poema para piano”, de Arantza Alanís y “Pétalos azules”, de Marian Corchado, quienes estaban presentes en la sala.

Como número final y tras unas breves palabras del profesor Pérez Sabido, presidente emérito de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, asociación promotora de la celebración del centenario de la canción “Peregrina”, esta obra fue interpretada por la Sinfónica de la UNAY, con arreglo de Pedro Carlos Herrera y la voz del tenor Javier Alcalá, director y solista, respectivamente, de la Orquesta Típica Yukalpetén, que recientemente la interpretó en el Palacio de Bellas Artes y en el Zócalo de la Ciudad de México.

La Orquesta Gustavo Río de la UNAY la integran: Luisa Fuentes, María José Alonzo y Olivia Collí (flautas); Maydi Jiménez y Héctor Rosado (oboes); Danna Damaris Ceh y Mario Domínguez (clarinetes); Julián Padilla, Brisa López y César Chay (fagotes); Guido Ruiz, Daniel Espinosa y Selene Alpízar (cornos); Carlos Uicab, Ángel Canul y William Canul (trompetas); Jesús Caamal, Sheila Arias y Rogelio Tun (trombones); María Fernanda Chí, Andrea Salazar y Ernesto Olmos (percusiones).

Violines primeros: Frida Ramírez, Alejandro Tec, Pablo Jiménez, Alejandra Gameros, Montserrat Rodríguez, Nadia Gabriela Waller, Mabel Chanona, Alejandro Calixto y Sebastián Lara. Violines segundos: Osclaris Guevara, Magdiel Alaniz, Raúl Zapata, Jazmín Ic, Denisse Carvajal, Germán Gaspar, Jessica Bravo y Ángel Covián. Violas: Luis Grajales, Jimena Herrera, Ana Tamay y Juan Méndez. Violonchelos: William Darío Valdez, Alberto Pelisier, Alejandro Rodríguez, Daniel Pastrana, Juan Alberto Elgueta y Leticia Tzab. Contrabajos: Ricardo Silveira, Juan Uicab, Brayan Sandoval y Sergio Morales. *Investigador Emérito de la UNAY