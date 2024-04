Ligia Cámara en la Enciclopedia Fonográfica del Jazz en México

Los pianistas yucatecos Mario Esquivel Ríos, del que hablé el domingo pasado, y la carismática Ligia Cámara Blum (Mérida, abril 1 de 1943-2013), de la que hablaré ahora, destacan en el tercer tomo de la Enciclopedia Fonográfica del Jazz en México, del investigador y periodista capitalino Antonio Malacara Palacios, que próximamente será presentada en el Club Campestre de Mérida, por gestiones del también director musical y promotor cultural Mario Esquivel.

“Esta compositora, pianista y cantante yucateca -asienta Malacara refiriéndose a Ligia- posee un fraseo poco común. Integra a su repertorio el jazz, el bolero, la trova y otros géneros con una calidad interpretativa que la han convertido en una figura singular dentro de la canción peninsular. Pionera de la trova-jazz, también interpreta a Los Beatles y uno que otro rocanrol, acompañada de su piano… “Ligia inauguró la televisión en su tierra natal y tuvo la fortuna de compartir el primer programa en vivo junto a Guadalupe Trigo, en 1964.

En sus 49 años de trayectoria artística compartió amistades y escenarios con los más destacados creadores: Elena Burke, César Portillo de la Luz, Pastor Cervera, Omara Portuondo, José Antonio Méndez, Vicente Garrido, Imelda Miller, Armando Manzanero y Manolo Muñoz, entre muchos otros… “Nunca quiso abandonar su ciudad natal, su querida Mérida, y allí murió la tarde del 14 de octubre de 2013. Apenas el 10 de octubre me enviaba un correo: “Querido amigo, mil disculpas por nohaberte escrito antes, pues por excederme en mis actividades musicales mi corazón se aceleró y me recomendaron reposo absoluto y hoy que me siento mejor me decidí a escribir la Historia del Jazz en Yucatán”.

La maestra escribió un texto de 15 líneas, se fatigó y entre paréntesis anotó (continuará). Tres días después me mandó una segunda parte.

Pocas horas después fallecía en su casa de la calle 61”. En la Enciclopedia del Jazz se reproducen las carátulas y contenidos de varios discos de Ligia: “Recuerdos de El Granero” (1995); “Ligia Cámara” (1999); “Corazón” (2003); “Boleros de oro” (2010); “Cuatro pianos y dos pianistas” (2011), con Mario Esquivel; “Eclipse” (2011), con Tony Camargo; “De nuevo juntas” (2013), con Maricarmen Pérez.

Así como dos discos póstumos: “In Memorian a Ligia Cámara” (2014), con Mario Esquivel y su grupo, María Medina, Maricarmen Pérez, Conny Ancona, Gustavo López, Cacho Medina y Alfredo Bolio, y “Ligia Cámara y sus canciones con poetas yucatecos” (recopilado en 2014), en la que la propia cantante, compositora y pianista, con la participación de Los Tres Yucatecos, interpreta sus temas: “Ven amor”, con letra de José Peón Contreras”; “Sinceridad y Filosofía”, con Rosario Sansores; “Amor de mi vida”, con Manuel Montes de Oca”; “Frutos de Otoño” y “Se me gastó el corazón”, con Carlos Duarte Moreno: “Duda”, “El Olvido” y “Plenitud”, con Humberto Lara y Lara; “A veces”, “Dos Palmas Cubanas” y “Como sangre y herida”, con Luis Pérez Sabido; así como “Sucedió cuando te vi” y la exitosa “Para ti”, de su entera autoría.

*Investigador Emérito de la Unay.