El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Jorge Cardeña Licona, informó que ante las celebraciones próximas con motivo de Fieles Difuntos, los agremiados confían en que la gente saldrá a comprar los insumos para la elaboración del pib y sus altares, pero las expectativas de ventas son bajas.

Recordó que la inflación continúa afectando duramente al sector y se espera que para las próximas semanas, los precios de los insumos incremente entre el 15 al 20 por ciento.

Lo anterior, aseguró, ocasionará que las familias organicen mejor sus gastos e inviertan menos que en años anteriores, pues la solvencia económica no es igual, es decir, si acostumbraban elaborar varios mucbipollos o comprarlos, ahora serán menos y buscarán precios que se adapten mejor a su economía.

Inflación agobia a los negocios yucatecos

Las últimas expectativas de ventas por fiestas patrias, recalcó, no fueron las esperadas, aunque los comercios invirtieron, no se logró lo esperado.

“La inflación ha estado agobiando bastante la economía de la gente y ya no le está dando acceso para muchas cosas que compra ban durante los diversos festejos. Entonces, ahora ya no hay la solvencia económica, muchos a veces tienen que trabajar el doble para poder adquirir algún producto, porque de otra manera no les es posible”, reconoció.

Suben de precio los productos del pib

Precisó que, en la actualidad, previo a la celebración, el precio de la manteca, insumo básico para el pib, incrementó su precio en más del 100 por ciento.

“Si se ha mantenido un poco el precio en algunos productos, pero ahora lo que se incrementó bastante fue la cebolla roja, la cebolla blanca, el tomate, los productos de limpieza y detergentes, que tuvieron un aumento significativo durante la temporada de fiestas patrias y se espera cerrar el año con inflación todavía más fuerte”, explicó.

Para el cierre de año, detalló Cardeña Licona, no se espera nada bueno ante el panorama que hoy se tiene, aunque los comerciantes entienden que ello es debido a los conflictos bélicos que acontecieron en otras partes del mundo, lo cual repercutió de manera directa en el costo de los productos de la canasta básica.