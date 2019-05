Concurso de declamación de la Segey con poemas de mi autoría

Considero un verdadero honor que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) haya efectuado el Concurso de Declamación de la Zona Escolar 013 de Secundarias Estatales en el Centro Cultural de Mocochá que lleva mi nombre y que todos los alumnos participantes hayan declamado poemas de mi autoría. Distinción que agradezco profundamente a la titular de la Secretaría de Educación, maestra Loreto Villanueva Trujillo; a la supervisora de la Zona Escolar 013, doctora Effy M. Barredo Villanueva, y a la presidenta del Ayuntamiento de Mocochá 2018-2021, Luz María Aguilar Cruz. Las dos últimas presidieron el evento.

El certamen tuvo lugar el pasado martes 21 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural “Profesor Luis Pérez Sabido” y contó con la participación de 15 alumnos de las escuelas secundarias estatales de los municipios de Dzemul, Sacapuc, Baca, Ixil y Mocochá. El material poético me fue solicitado con antelación por el profesor Reyes Gaspar Tovar Sierra.

Asistieron como invitados especiales: la doctora Marta Irene Cauich Poot, directora de la Secundaria No. 62 “Ricardo López Méndez”, de Dzemul; maestra Gregoria Aké Mex, directora de la Secundaria No. 95 “José Vasconcelos”, de Sacapuc; maestra Elena Guadalupe Cauich Aragón, directora de la Secundaria No. 28, de Baca; doctora Ligia Lire Loreto, directora de la Secundaria “José Tec Poot”, de Ixil; maestro Jaime Cachón Millán, director de la Secundaria No. 63 “Matilde Cárdenas Álvarez”, de Mocochá, y maestra Daniela Lope Aguilar, asesora técnica pedagógica de la Zona Escolar 013.

El jurado calificador estuvo integrado por los profesores María Dolores Villanueva Cortés, María José Lope Aguilar y Braulio Dzib Cab. Las alumnas premiadas fueron Natalia Jazmín Che García, primer lugar, que declamó “Más allá del aplauso”; Jazmín Aracely Uc Cervantes, segundo lugar, que declamó “La guayabera”, y Grismy Niriel Canul Moo, tercer lugar, que declamó “Retorno a Mocochá”. Cada una recibió su diploma correspondiente y una bolsa de libros.

Los otros concursantes fueron los alumnos Aldar Catzín Contreras, Lourdes G. Baas Cen, Juan B. Tun Poot, Valeria Cauich Ek, Mizrahim Chan Chan, Ángel D. Yam Chan, Adela C. Ek Chim, Leonardo G. Canché Aguilar, Karime Concha Pat, Mariely Y. Canul Sánchez, Fanny M. Vázquez Catzín y Ángeles A. Baas Ku. Todos ellos recibieron diplomas de participación. El conductor del certamen fue el profesor Antonio Martín Aké Erguera.

Al término del evento recibí un diploma de reconocimiento, declamé mi poema “Realízate” y expresé mi agradecimiento a los organizadores y a los 15 jóvenes y señoritas que recitaron mis poemas. Luego departí fraternalmente con todos en el convivio que ofreció la Presidencia Municipal de Mocochá.

*) Investigador emérito de la ESAY