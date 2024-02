Mañana se celebra el Día de la Bandera, la nuestra, la que hace algunos años fue elegida como la más bonita del mundo, pero eso ya lo sabíamos, porque desde niños nos enseñaron a amarla, a sentimos orgullosos de nuestro emblema nacional, a la que le recitamos, le cantamos, la respetamos, y los militares juramos “defenderla hasta alcanzar la victoria o perder la vida”.

Sin embargo, hay quienes no sienten esos valores que representan el pabellón nacional. Aquí unos ejemplos que hemos citado en algunos Acaecimientos: un boxeador portando una bata tricolor con el escudo nacional sube al ring con música de banda o mariachi y alguien de su “esquina” ondea la bandera; un atleta gana una competencia de pista y da la vuelta al estadio enarbolando la enseña nacional, que luego se coloca como capa; el músico de un conjunto norteño toca un acordeón con los colores patrios y el escudo nacional; cantantes que desconocen la letra del Himno Nacional; y hace siete años el “toque de Bandera” fue tendencia en redes por un spot de televisión en el que se puso ritmo de cumbia a ese toque militar con imágenes de la enseña y protagonista en diversas escenas, precisamente con motivo del Día de la Bandera.

Todos estos actos transgreden la ley que regula el uso de los símbolos patrios, pero se soslayan y hasta se aplauden esos gestos que se consideran patriotas, esencia del mexicano, porque se desconoce que se hace uso indebido de ellos y se infringe la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, porque no son logotipos ni diseños de marca. Mientras no se sancionen estas acciones, nada se podrá hacer, porque no se respeta lo que no se conoce ni se entiende.

Esas faltas de respeto –digámoslo así– ocurren a veces en ceremonias y actos protocolarios de honores, izamiento y arriado, como hace seis años, cuando, precisamente durante la conmemoración del Día de la Bandera, en el Campo Marte, el lábaro patrio fue izado con el escudo al revés, en presencia de las fuerzas armadas, el gabinete y el presidente Enrique Peña Nieto, y así ondeó por algunos minutos.

Ahora bien, el que el pasado domingo no se haya izado, como marca el protocolo y el ceremonial, la Bandera Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México, habla del patriotismo de quien dio la orden (siempre politizando y polarizando), y peor aún fue la pueril explicación del vocero de la Presidencia para justificar esa omisión: “La Bandera está resguardada en Palacio Nacional, los militares salen en ceremonia cada día a las seis de la mañana para izarla, pero estaba bloqueado por las vallas, eso no hizo posible el izamiento”. ¡Vaya excusa!, para no admitir que se evitó darle ese escenario a la Marcha por la Democracia, porque nadie atentaría contra la Bandera y la escolta.

No obstante, como escribió un columnista nacional, en una gran paradoja (oxímoron): “El domingo, arriada la Bandera del Zócalo ondeó más alto que otros días”.