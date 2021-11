Barbarismo en el paso deprimido

REAPERTURAN. En el diario de esta casa vemos un título llamativo: “Reaperturan al tránsito vehicular el paso deprimido”. En la lengua española no existe el verbo “reaperturar”, pero sí la voz “apertura”, cuyo significado es acción de abrir; y tratándose de asambleas, corporaciones, teatros, etc., acto de dar principio, o de volver a dárselo, a sus tareas, estudios, espectáculos, etc.

Al decirse “Reaperturan al tránsito vehicular” se utiliza un vocablo erróneo, ajeno al habla de Castilla. Para indicar que se reanuda o se continúa el tránsito vehicular en ese desnivel, debió de escribirse: Reabren al tránsito vehicular el paso deprimido (en otra ocasión veremos si ese distribuidor vial realmente está deprimido).

La resortera sale a la luz, la aprovisionamos con un buen guijarro, lanzamos el disparo, el proyectil se impacta en el barbarismo y el primer ejemplar del día reposa en el morral.

DISCORDANCIAS. Al hablar o escribir, si el género o el número no concuerdan con el sustantivo se produce una discordancia. Muchas faltas de concordancia sólo son explicables por descuido y por no revisar el texto.

DISCORDANCIAS DE NÚMERO. El número puede ser singular o plural. Veamos un ejemplo. La primera columna de la sección local de un antiguo periódico lleva el siguiente título: “Continuará el calor y el cielo nublado”. En ese epígrafe los sustantivos son dos: el calor y el cielo nublado, se trata de un plural; por lo tanto el verbo deberá concordar con los sustantivos, pero, en el texto se dice “continuará”, que es un singular. Debe decirse “continuarán”. Aquí brinca el gazapo.

La honda vuelve a la carga y lanza un duro pedrusco; el proyectil se impacta en la discordancia y la segunda pieza de hoy descansa en la buchaca.

DISCORDANCIAS DE GÉNERO. El género es masculino, femenino o neutro. En nuestro despacho abogadil recibimos la notificación de un tribunal federal. Dentro del encriptado lenguaje de ese texto legal leemos: “Transcurrido el plazo de referencia, dese (dése) cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoria”. El sustantivo “sentencia” pertenece al género femenino y para que exista concordancia en esa frase el adjetivo debe ser “cumplida”, no “cumplido”.

Sale el disparo; una piedra de buen tamaño se impacta en el acuerdo judicial; el gazapo cae y lo depositamos en el sabucán a punto de rebosar. Guardamos el arma y damos por concluida la cacería.

IRÁ A MANTENIMIENTO. La siguiente semana comentaremos algunas anécdotas festivas que no constituyen gazapos, pues, con el fin de alistarse para la dura labor que habrá en el cercano diciembre, el tirahule saldrá de vacaciones.

Aprovechará el descanso para entrar en mantenimiento. Sus ligas y el “cuerito” ya acusan los efectos de su uso constante. Hasta el próximo tirahulazo.