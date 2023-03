Barbarismos a la vista

RETIRAR Y REITERAR. El catorce de febrero pasado, Día de San Valentín, muchas personas aprovecharon el Facebook para saludar a sus amigos y seres queridos. Una de ellas publicó algo interesante para esta columna: “Les retiro mi amistad” y a continuación envió a sus amigos mucho amor y deseos de bienestar.

En ese mensaje vemos una incongruencia. No es lo mismo retirar que reiterar. En ese texto hay una impropiedad gramatical al emplearse una palabra cuyo significado no corresponde a lo que se quiere expresar. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española “retirar” entre sus varias acepciones significa negar, dejar de dar alguna cosa.

El amoroso mensajero no quiso negar su amistad a sus allegados, sino la reiteró, repitió o refrendó, y luego les envió su cariño y deseos de bienestar. El tirahule toma nota del barbarismo. BASTO Y VASTO.

Según informa la prensa diaria, en la glosa del IV Informe de gobierno la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, afirmó que “Yucatán superó todos los índices de turismo en el país y enumeró los premios otorgados a la entidad que, según dijo, ninguno fue comprado, pues Yucatán es hermoso y basto, no necesita comprarlos”.

No, Yucatán no es basto, o sea, “grosero, tosco, sin pulimento”. En una de sus últimas modificaciones la Real Academia Españolaaceptó que las letras be (b) y uve (v) tengan el mismo sonido /b/. Aunque de acuerdo con la Academia la secretaria de Turismo haya pronunciado “basto”, con be labial, el redactor de la noticia debió de escribir “vasto”, con uve, cuyo significado es “dilatado, muy extendido o muy grande”.

Otro barbarismo en la mira del tirahule. DESCUBIERTA POR PRIMERA VEZ. De nuevo en el Facebook nos llama la atención una antigua fotografía de la Pirámide del Adivino, en la bellísima zona arqueológica de Uxmal. Sin embargo, el pie de la imagen nos echa a perder la información: “Así lucía Uxmal la primera vez que la descubrieron”.

El redactor de esta oración debió de consultar el Diccionario para no cometer un error de redacción llamado redundancia o pleonasmo. Una de las acepciones del verbo descubrir es “hallar lo que estaba ignorado o escondido”.

Entonces, si Uxmal fue hallada, dejó de ser ignorada o escondida. El descubrimiento solo puede ocurrir una vez. No puede decirse que esa ciudad fue descubierta por segunda vez, por tercera vez, etc. El tirahule entra en acción. Tres gruesos proyectiles pétreos se impactan en los gazapos, éstos caen al suelo, los depositamos en el morral, nuestro sabucán queda atiborrado y concluimos la cacería sabatina. Hasta el próximo tirahulazo.