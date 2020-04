Un periódico diario de esta entidad trae una curiosa información: Dolores Aveiro, madre del afamado futbolista Cristiano Ronaldo, fue internada en un hospital portugués.

Esa noticia lleva un título muy interesante: “HOSPITALIZAN A MADRE DE CR7 POR ACCIDENTE”. Esta expresión es una anfibología, vicio gramatical cometido al utilizarse dobles sentidos que dan lugar a más de una interpretación.

En esta frase no sabemos que significa “por accidente”: a) si la señora es mamá de Cristiano por accidente o sea, por casualidad; b) si a esa señora la hospitalizaron por accidente, es decir, accidentalmente, de manera fortuita, y c) si a causa de un accidente fue hospitalizada esa dama. Precioso gazapo.

Empleamos la resortera y una piedra grande y con un buen disparo derribamos la pieza para atesorarla en la buchaca.

DETENTA LA POSESIÓN

En una sentencia que concede el amparo al solicitante, un magistrado federal de otra entidad federativa afirma: “El quejoso detenta la posesión del terreno en su calidad de dueño, con anterioridad a la posesión del denunciante”… Pues, no. No es así. Si el peticionario de amparo es el dueño, entonces no detenta la posesión. Según el Diccionario de la Lengua Española, detentar es “retener alguien lo que manifiestamente no le pertenece”. Creemos que este error es motivado por la redacción de las resoluciones penales, en las que se dice que el autor de un robo detenta algún objeto ajeno.

Ejemplo: En virtud de esa ilegítima acción, el infractor detenta la posesión de dos teléfonos celulares, los cuales le han sido incautados por los agentes de la policía que lo detuvieron. Estamos, pues, en presencia de otro juzgador reacio a consultar el llamado popularmente “tumbaburros”, el diccionario o lexicón.

Empleamos una muy dura piedra para arrojarla con el tirahule y el contenido de la alforja se hace más pesado.

ALERGIAS ALÉRGICAS

En un diario local de amplia circulación leemos una extraña noticia: “ALERGIAS EN PRIMAVERA. ACCIÓN DEFENSIVA DEL CUERPO. Las alergias son una reacción alérgica en tres etapas”. ¡Asombroso! ¡Las alergias son una reacción alérgica! La pobreza de lenguaje del redactor es evidente.

Última pieza de hoy que, tras certero disparo de nuestra arma, depositamos en el sabucán el cual queda completamente lleno. Hasta el próximo tirahulazo.