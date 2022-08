Una consulta, un solecismo y un disparate

LA LACTANCIA MATERNA. El distinguido historiador y economista, Dr. Raúl Vela Sosa, pregunta a esta columna si decir “lactancia materna” es un pleonasmo. Según el Diccionario de la Lengua Española, lactancia es la acción de mamar o el periodo de la vida en que la criatura mama. Lactar es dar de mamar, criar con leche; y mamar es sacar con los labios leche de las tetas.

En estas definiciones no se menciona que sea la madre la que amamanta. Con esa expresión, “lactancia materna”, se señala que es precisamente la madre la que con su leche cría a sus hijos, para diferenciarla de la nodriza, a la que el DLE define como “ama de cría”. Además, entre otros significados, el mismo lexicón atribuye a la voz “ama” el de “mujer que amamanta a una criatura ajena”. También puede decirse lactancia materna para señalar que la criatura no es criada con biberón, o sea, el utensilio para la lactancia artificial.

Estimado amigo Raúl, a nuestro parecer “lactancia materna” no es un pleonasmo, es una locución correcta. Un abrazo santiaguero. PIPORRADA. Por no revisar lo que uno escribe se pueden cometer gazapos, aunque no se trate de errores ortográficos o de prosodia.

Como ejemplo de ello tenemos en la publicación de un periódico local donde informa la presentación de un espectáculo con evocaciones del artista del cine nacional Eulalio González, más conocido como Piporro

Como ese comediante gozaba de popularidad los promotores del espectáculo esperaban la asistencia de un gentío; pero el diablo siempre mete la cola. En la información periodística se indica que esa presentación sería en el “Teatro de la Rendija sede A que se ubica en la calle 50 entre 52, Centro”.

Es evidente que la ubicación del teatro está mal señalada. Por ese solecismo (error de inexactitud en la claridad al hablar o escribir) es posible que los deseosos de presenciar la actuación dedicada a Piporro no hallaran la ubicación del teatro, con perjuicio tanto al público como a los artistas. Ignoramos cuál fue la concurrencia a esa función teatral, pero deseamos que haya sido un éxito.

¿ALERTAMIENTO? El lingüista Juan Domingo Argüelles comenta que en la televisión y en la radio los locutores hablan de “alertamiento sísmico”, “alertamiento climatológico”, “alertamiento de tormenta”. Don Juan propone que alguien debería “alertar” a esos locutores para que abran un diccionario y se enteren de que “alertamiento” no significa nada en el idioma español.

El sustantivo en nuestro lenguaje es “alerta” y su significado es “situación de vigilancia o atención, y aviso o llamada para ejercer vigilancia”. En vez de ese dislate los también llamados “conductores” deben decir y escribir, por ejemplo, “alerta de tormenta”.

Hasta el próximo tirahulazo.