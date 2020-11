Se ha manejado un concepto de reciente creación denominado “sueldo emocional” dentro de las empresas. Si bien es un concepto que sus componentes son de toda la vida, aún se nos olvida lo importante que es la parte social dentro de las organizaciones. Y por increíble que parezca, existimos personas que podríamos sacrificar una parte económica en nuestros sueldos u honorarios a cambio de esa parte social y emocional que nos dé balance y equilibrio en nuestras vidas. Ya no hablemos sólo en épocas de crisis, sino en circunstancias normales también. La paz y la tranquilidad no tienen precio.

Aquí cinco cosas que forman parte de un sueldo emocional:

1.- Ambiente laboral.- Empezando con el ambiente laboral como algo que hoy en día es privilegiado. Habiendo tanta gente infeliz e insatisfecha en el mundo, que no logra tomar decisiones propias y que anda buscando culpables de sus fracasos entre los demás, estar en un lugar donde haya armonía, paz y camaradería es algo que definitivamente tiene un gran valor.

2.- Los valores de la empresa.- Que los valores de la empresa vayan acordes con los míos o con los de mi familia tiene un ingrediente extraordinario para poder convivir siendo uno mismo y no teniendo que fingir ser alguien más. Los valores hoy son escasos, así es que eso ya quedó como algo que sí vale la pena aquilatar para nuestra estancia en una empresa.

3.- Desarrollo personal y profesional.- Una empresa que se preocupa y ocupa de desarrollar a su gente en lo personal y en lo profesional tiene que tener un valor agregado al momento de decidir entrar a sus filas. Y me parece que este tipo de desarrollos crean y fomentan el aprendizaje y las ganas de querer seguir sabiendo y teniendo más experiencias.

4.- El reconocimiento.- Todo esfuerzo sin reconocimiento a la larga se quedará en el olvido. Pero, sobre todo, va generando decepción y frustración entre las personas cuando su arduo trabajo no es valorado por la organización para la que trabajan. Así es que una empresa que sí reconoce esto tiene un punto a favor de entre las demás.

5.- Formar parte de la empresa.- No me refiero sólo a formar parte de sus filas, o estar en su nómina o trabajar para ella, sino que realmente mi opinión sea tomada en cuenta por la empresa para cuando se quieran mejorar aspectos como los procesos, atención al cliente y cualquier otro que forme parte del sistema. Encontrar un equipo de trabajo leal y competitivo no es fácil.