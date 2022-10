Gracias por una maravillosa noche: Slash, tras concierto en Mérida

Tras el gran éxito del concierto de Guns N' Roses en Mérida, Slash agradeció al publicó yucateco su entrega durante el show.

Fue en su cuenta de Twitter, en donde el guitarrista de la icónica banda publicó el siguiente mensaje:

Killer start to our Mexican set of shows in Merida! 1st time playing this city, super passionate crowd! I love when you can feel & see how into it people can get, tonight was one of those nights! Thank you for a wonderful evening, gracias! iiii]; )'