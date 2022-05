"El Puma", emocionado y listo para su concierto de esta noche en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Con una sonrisa en el rostro y agradeciendo a Dios por estar vivo se presentó este jueves el cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" ante los medios de comunicación, inquietos por conocer los detalles de su presentación en Mérida que se realizará esta noche a las 21:00 horas, como parte de su gira “Tour México 2022”, en el auditorio de la Isla.

Vestido de chaqueta azul, pantalón gris y una camisa a rayas, "El Puma" dijo estar muy emocionado por poder regresar a los escenarios después de lo vivido en esta pandemia, y de reecontrarse con el público mexicano.

El también actor y empresario, que ha grabado 46 discos y vendido más de 15 millones de copias en más de 5 décadas de trayectoria musical, también declaró que sólo vive el presente:

“No sé en qué momento estoy, porque lo que tengo es el presente, ayer se me fue, mañana no está, yo cuento con el aquí y el ahora, no hago muchos planes, vivo el hoy y el ahora, es el momento de dar gracias a Dios porque me regaló un tiempo más de vida”, dijo.

Comentó que no tiene intención de innovar por lo que seguirá fiel a su estilo, interpretando música romántica y no desea experimentar con los nuevos ritmos, con cosas que tal vez no vayan con él, agregó que está agradecido por la trayectoria que lo respalda en el que ha estado en el gusto del público.

“Volver a los escenarios, empezar con las reservas, tantear el terreno, pisando lento pero firme, a eso vengo a comunicarme con la gente, con el público de siempre con mi música. El mundo del espectáculo de México es muy variado y grande al igual que el corazón de su gente”, aseguró.

Respecto a las canciones que interpretará esta noche comentó que serán muchas, pero si canta todos sus éxitos les amanecerá, “el concierto durara hasta que el cuerpo lo decida, si la gente sigue aplaudiendo, yo seguiré cantando, como decía Vicente Fernández”.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

¡Kioña, kioña!, llega 'La Cotorrisa' a Mérida

Gloria Trevi deleitará a sus fans yucatecos con su 'Isla Divina Tour'

Con 'Inesperado Tour' llegarán a Mérida Pandora y Flans