Ofrecerán concierto con causa, jóvenes yucatecos

Joel González/MÉRIDA

Con el objetivo de captar fondos para cumplir su sueño de asistir al Encuentro Internacional de Música de Cámara de Aguascalientes, certamen al que fueron seleccionados entre cientos de músicos de todo el mundo, el cuarteto de cuerdas Xaman- Ek ofrecerá un show con América Disonante este próximo lunes 1 de julio en el Teatro Pedrito.

La XV edición del evento, a celebrarse del 7 al 14 del mes de julio reúne a lo más selecto de los ensambles de cámara nacionales e internacionales, tanto con trayectoria como emergentes, para participar en conciertos, talleres, clases magistrales, semanarios y un certamen.

En entrevista con los integrantes del cuarteto yucateco, la violinista Jimena Herrera Cardeña, señaló que es una gran oportunidad para perfeccionar su formación debido a que durante la semana que dura el encuentro, podrán intercambiar experiencias con músicos de diversos estados y países.

La cuota de recuperación para el concierto será de 100 pesos y 50 para estudiantes.

En su turno Sheila Xelha Miranda Vázquez (violín), detalló que otro punto positivo es que podrán participar en un semanario y paralelamente en un concurso de interpretación para el cual se han preparado desde hace algunos meses que recibieron la notificación de que su proyecto fue aceptado por el comité organizador.

Por otra parte el chelista Alberto Pelisier López, habló del programa musical que presentará este lunes, conformado por Disonancias No. 19 en do mayor K.465 de Wolfang Amadeus Mozart y Cuarteto Americano No. 12 en fa mayor de Antonín Leopold Dvořák.

Un repertorio muy rico y disfrutable por todo tipo de público ya que reúne piezas del período Clásico para la gente que ama la perfección técnicas, así elementos emotivos para quienes gustan de disfrutar de música creada por compositores del Romántico, apuntó

El también violinista Eduardo Manrique Zaldívar, recordó que el cuarteto comenzó actividades desde hace dos años en los cuales ha ofrecido diversos conciertos, al ser un grupo independiente conformado por estudiantes de la Licenciatura de Música de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), han creado un fondo que apoye las propuestas formativos como en esta ocasión.

Organizado por el Instituto Cultural de Aguascalientes fundado desde 2005 el festiva dio un paso en la vida cultural de ese estado con la presencia de maestros de reconocido prestigio; desde hace seis años atrae a jóvenes músicos de todo el mundo, con un esquema que combina el aspecto académico y el artístico; durante ocho días la ciudad se convierte en un centro relevante de la música de cámara, donde el público podrá asistir a todas las clases y a los conciertos que diariamente se ofrecen.