Joel González/Redacción

Con tres obras de Johannes Brahms, Robert Schumann y el estreno del concierto para dos violines de Malcom Arnold, la Orquesta Sinfónica de Yucatán, presenta este fin de semana el programa no. 4 de la temporada en el marco de su XV aniversario de fundación.

El maestro estadounidense Robert Carter, en calidad de director huésped y los reconocidos virtuosos de violín Christopher Collins y Timothy Myall, interpretarán un programa que se caracteriza por la gran exigencia técnica y la intensidad que requieren las obras para su ejecución.

El repertorio del cuarto programa de la XXXI Temporada de la OSY, incluye el Concierto para dos violines Op. 77, creado por el británico Malcolm Arnold (1921-2006) a solicitud de Yehudi Menuhin, uno de los más grandes violinistas del siglo XX; la Obertura Trágica de Johannes Brahms y la Sinfonía No. 4 de Robert Schuman.

El primero de los solistas, Christopher Collins, se refirió a Arnold como un solista poco conocido aunque cuenta con una gran producción musical para más de 200 películas y ha sido la inspiración de otros importantes compositores como John Williams.

Abundó que la pieza es muy parecida a la creada por el músico para la cinta de Harry Potter, es exigente y requiere de gran coordinación para los solistas pero esto no será complicado ya que él y su alternante participan en un cuarteto de cuerdas en que el que tocan con regularidad desde hace varios años.

Por su parte el británico Timothy Myall, aseguró conocer previamente la pieza, sin embargo es del tipo de obras que conforme más se escucha, mayor es el gusto por esta obra de arte porque brilla mucho y tiene mucha energía.

Robert Carter, actual titular de la Orquesta de Las Colinas del estado de Texas, a principios de 2015 dirigió a la Sinfónica de Yucatán; fue director artístico de la Ópera de Chattanooga en 1974 y de la Ópera Regional del Sur en Birmingham, Alabama, en 1978; en 1981 fue nombrado titular de la Orquesta Sinfónica Cheyenne en Wyoming, en 1988 de la Sinfónica de Garland y desde el 2000 lo es de la Sinfónica Arlington.

El Concertino de la OSY, Christopher Collins, de nacionalidad estadounidense, estudió violín y composición en Curtis y Juilliard, de donde obtuvo cuatro doctorados honorarios; ha recibido los mejores premios en el Concurso Internacional Carl Flesch, el Concurso Internacional Tibor Varga, el Concurso Internacional de Violín JS Bach, El León D'or del gobierno francés, la Beca Guggenheim, el Premio Belga Americano y el Premio Fritz Kreisler.

Por su parte Timothy Myall realizó sus estudios de violín en el Trinity College of Music en Londres; ha ganado numerosos premios, entre ellos, el The Sir John Barbirolli Prize for String Quartet, The Byram Jeejeebhoy prize for 'Outstanding Performance' y The Alfred Gibson Memorial prize.

Fechas y taquilla

Los conciertos tendrán lugar el viernes 15 y el domingo 17 en el Teatro José Peón Contreras en horarios de 21:00 y 12:00 horas respectivamente.

Los boletos ya están disponibles en las taquillas del teatro Peón Contreras así como en compras en línea a la página www.sinfonicadeyucatan.com.mx.con precios de 250, 200, 150 y 80 pesos.