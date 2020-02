'La casa más deseada', regalo que le cambió la vida a familia de Dzidzantún

MÉRIDA, Yucatán.- Luego de 10 semanas, el concurso de “La casa más deseada” llegó a la gran final. Ayer Grupo SIPSE, Televisión HD Canal 9. 1, junto con los patrocinadores Grupo Sadasi, Abarrotes Dunosusa, Plaza de la Mujer, Llantas Sur y Materama, entregaron a Keila López Erosa una casa nueva, estilo Santiago, en Paseos de Mérida, Tixcacal, Opichén.

La final del concurso, que se transmitió a través de la señal abierta de la televisora local, se realizó con mucha emoción y entusiasmo por parte de cada uno de los 10 finalistas seleccionados el pasado jueves, quienes compitieron en dos etapas para elegir al ganador del premio mayor.

La afortunada ganadora del primer lugar resultó ser Keila López Erosa, un ama de casa oriunda de Dzidzantún, quien no pudo contener las lágrimas y con la emoción a flor de piel agradeció a Grupo SIPSE y los patrocinadores, el tan anhelado regalo que será de gran ayuda para su familia.

En entrevista, la ganadora explicó que diario, durante nueve semanas, se mantuvo “pegada” a su televisor para juntar las palabras y frases correspondientes; sin embargo, la semana 10, por causas ajenas, no pudo participar, pero esperaba poder estar compitiendo por el premio principal.

“Me siento que aún no lo creo, estoy muy feliz, quién va a creer sacarse una casa, yo participé con mi familia durante nueve semanas, mi nombre fue seleccionado en la semana nueve, no fui de las primeras, yo pensé que ya no me iba a tocar ni salir mi nombre, pero cuando salió, supe que tenía mucha suerte”, relató emocionada.

Platicó que se dedica 100 por ciento a las labores del hogar, su esposo trabaja y tiene dos hijos varones de 11 y año y medio de edad.

Su hijo mayor, relató, se soltó en llanto cuando supo que le habían llamado y resultado una de las 10 finalistas del concurso.

La primera etapa de la final, que fue conducida por Jannet Hipó y Óscar de la O “Cocotazo” en su personaje del genio y estuvieron acompañados por las conductoras de Calle 60, Isis Amor y Patricia Azuara, consistió en que cada participante tiró tres dados a una ruleta y los cinco que obtuvieran los puntajes más altos pasarían a la última etapa.

Luego de que todos los finalistas tiraron sus dardos, resultaron seleccionados Leonardo Tzuc May, Rosalinda Gollas Gil y Maricela Pech Pérez, con 22 puntos, y Lily Sosa Sosa y Keila López Erosa, con 21.

Aquellos que no pasaron a la siguiente fase, Lorena Herrera Rodríguez, Kasandra Ku Canché, David Romero Pacho, Ivonne Ortega Horta y Leidy Aguilar Cruz, recibieron cada uno como premio una pantalla LED Smart TV de 55 pulgadas.

Durante la siguiente fase a los finalistas se les realizarían 10 preguntas de cultura general y quien obtuviera el mayor número de respuestas correctas resultaría el gran ganador. Por lo que, con una impresionante agilidad en las manos, Keila logró responder siete preguntas de manera correcta, convirtiéndose en la máxima ganadora.

Leonardo, Lily, Rosalinda y Maricel también se llevaron una televisión de 55 pulgadas.

Al respecto, el director comercial de Grupo Sadasi, Juan Pérez López, recordó que el complejo habitacional se inauguró en agosto del año pasado y la vivienda, de modelo nuevo, tiene un prototipo que no tienen los otros desarrollos, con espacios muy amplios, sala-comedor, cocina, baño y medio, entre otros.

“Este fraccionamiento es el más nuevo que tenemos, aquí en Paseos de Mérida es igual que en Américas y Héroes, un desarrollo exclusivo de nosotros que tendrá una plusvalía impresionante porque ya están haciendo el parque para los niños, áreas verdes para que la gente tenga espacios para disfrutar y hacer comunidad”, aseguró.