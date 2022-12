Pasará 20 años en prisión por el asesinato de su padre en Mérida

Los integrantes del Tribunal Colegiado Segundo condenaron a 20 años de internamiento en el Módulo Especializado para Enfermos Mentales del Cereso meridano al estadunidense Benjamín "N", un treinteañero que, en un lapso de locura, producto de su afición a las drogas, mató a golpes a su padre en abril del 2021 en el fraccionamiento Bosques del Poniente.

Después de los alegatos únicos, el Tribunal determinó por unanimidad de votos, imponer al sentenciado la medida de seguridad de 20 años de internamiento en el Módulo Especializado en el Centro de Reinserción Social del Estado, en el cual llevará un tratamiento psiquiátrico tras hallarlo penalmente responsable del delito de homicidio en razón de parentesco.

No se accedió a amonestar al sentenciado dado su calidad de inimputable; tampoco suspendió sus derechos políticos por la misma razón, aunado a que tiene otra nacionalidad.

Por último, fijó como medida de seguridad la prohibición al sentenciado a acercarse a los testigos Diego O. y Belinda C., lo anterior de manera definitiva y permanente, y no así en cuanto a las víctimas indirectas dado que existe un vínculo familiar y ya es decisión de ellos si tienen proximidad o no.

Se condenó al pago de la reparación del daño de un millón 792 mil 400 pesos por la indemnización ante la muerte de la víctima, a lo que se le suma los gastos funerarios por la suma de 5,377.20 pesos, que en total dan la cantidad de un millón 797 mil 777 pesos.

La audiencia de lectura de sentencia de juicio oral se efectuará el 21 de diciembre.

Los hechos

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 horas del 15 de abril de 2021, Benjamín agredió físicamente a su padre Bryant "N", cuando ambos se encontraban en el interior del domicilio en el que cohabitaban, ubicado en la calle 67-C, por avenida 128 y 128-B del fraccionamiento Bosques del Poniente.

El acusado infirió múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo de la víctima, mismas que le provocaron la muerte, teniéndose como causa del deceso traumatismo craneoencefálico.

Después, el sujeto se quedó en el lugar y por un aviso telefónico, acudieron elementos policiacos que constataron la agresión y fue detenido.

