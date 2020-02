MÉRIDA.- Confirman que Drake Bell cantará en Mérida en marzo.

El cantante Drake Bell, sueño de muchas chamacas, brindará en Mérida un concierto el próximo 28 de marzo, confirma la página especializada en eventos artísticos, Xtreme Social Media.

Aún no se sabe cuál será la sede del concierto de Bell, californiano de 33 años, quien saltó a la fama gracias al programa 'Drake y Josh'. pero en la página eticket.mx aparece que el 27 de marzo cantará en Querétaro.

El intérprete ha sacado hasta ahora tres albumes de estudio: 'Telegraph' en 2005; 'It's Only time', un año después; y 'Ready, Steady, Go!' en 2014.

Por lo visto habrá mucha actividad musical en Yucatán en 2020 pues de entrada Marco Antonio Solís 'El Buki' está ahora mismo grabando un videoclip en el interior del Estado.

Danna Paola fue vista hace días grabando videoclip en Las Coloradas y Progreso, y, dentro del Carnaval de Mérida (19 al 26 de febrero), Chayanne y Yahir, así como la Banda El Recodo, estarán entre los artistas que brindarán shows.

Además, Los Temerarios se presentarán en el Foro GNP el 15 de mayo.