Congreso de Yucatán 'congela' iniciativas por virus

MÉRIDA, Yucatán.- La presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, Janice Escobedo Salazar, indicó que en este periodo, por acuerdo de los legisladores, “para no movilizar al personal no vamos a estar presentando iniciativas ni celebrado comisiones”.

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que aún no han establecido una fecha para la comparecencia del secretario estatal de Salud, Mauricio Sauri Vivas, quien abordará las acciones emprendidas en esta entidad ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

“Hoy debemos mantener comunicación para ver qué fecha vamos a acordar”, indicó.

La legisladora expuso que ante los casos registrados de Covid-19 en el personal que labora en el Congreso del Estado, así como en algunos familiares, los diputados acordaron que en las siguientes semanas no presentarán iniciativas de leyes o reformas, y no se procederá a la sesión de comisiones permanentes.

Sobre este tema, hace unos días el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera Hernández, mencionó que tras la realización del tercer periodo ordinario de sesiones, suspenderían actividades tres o cuatro semanas.

“A partir del día 15 o 16 (de julio) estaríamos suspendiendo tres o cuatro semanas, similar a como está haciendo el Poder Judicial del Estado, el cual aparentemente suspenderán actividades presenciales en juzgados”, comentó.

“Se han presentado casos de trabajadores que no han venido a laborar, uno particular fue el de un empleado que por las medidas que ya se habían tomado con anticipación desde hacía un par de meses no venía a laborar, y en su casa sufrió el contagio”, subrayó.