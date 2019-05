La semana más yucateca de México

Ya se anunció, en breve se realizará una edición más de la Semana de Yucatán en México, programa que algunos pensábamos que tal vez no se haría, pues no pertenece al régimen de ideas de la actual administración, pero al parecer eso no importó para que las autoridades decidieran realizarla una vez más en este 2019 en la gran capital.

A lo largo de los últimos años he tenido la oportunidad de recorrer los pasillos del Palacio de los Deportes durante las ediciones de la Semana de Yucatán en México, y me consta el gran escaparate cultural, gastronómico, turístico y artístico que este evento representa y que sin duda da identidad a nuestros representantes que ahí se establecen a lo largo de más de 7 días.

La primera ocasión me sentía algo emocionado, pues, como coloquialmente se dice, en el Palacio de los Deportes, mi barrio me respaldaba, pues a pesar de estar a cientos de kilómetros de mi tierra, me sentía en casa. Bastaba con voltear a cualquiera de mis costados para ver a mis amigos artesanos de Dzityá, probar una marquesita de Polito y recorrer el corredor gastronómico para comerme una torta de cochinita o unos taquitos de relleno negro; todos los que estábamos presentes nos sentimos en nuestra tierra.

La cartelera artística también nos hizo a los asistentes sentirnos orgullosos de nuestros artistas, de la identidad que nos rodea, el simple hecho de escuchar a la Típica Yukalpetén nos erizaba la piel, los mismos capitalinos reían a carcajadas con los comediantes que ese año se presentaron y que si mí cerebro no me traiciona eran los Herrera que nos llenan de orgullo, luego el zapatear del Ballet Folklórico del Gobierno del Estado, hombres y mujeres que se llevan siempre el aplauso del respetable.

El trabajo artesanal de todos los participantes es algo que también me hacía caminar con el pecho como paloma, con ganas de gritar: todo esto se hace en mi tierra, desde el balero de madera para los dziridzitos hasta las hamacas multicolores más bellas, todo en un mismo lugar; también me tocó ver un stand dedicado a Mérida, y es que nuestra ciudad es una gran ventana para todo aquel turista que desea conocer Yucatán. La ropa típica es algo que viste de gran lujo los pasillos: nuestras guayaberas, los ternos y las famosas blusas llamadas campesinas marcaron la tendencia al menos en esos días en la capital del país.

Ya se dio a conocer que este año será del 24 de mayo al 2 ese junio la edición 2019 de la Semana de Yucatán en México, un evento que albergará a más de 270 expositores en 150 stands y en donde se invertirán más de 11 millones de pesos entre el gobierno y la iniciativa privada, todo para que el estado logre una promoción óptima a lo largo de esos días en la gran capital.

Espero de corazón que todo sea para bien de nuestros expositores, que se obtengan resultados exitosos y que siga por muchos años más. Recuerden que los yucatecos somos como el henequén, nos cultivamos solos.