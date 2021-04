Conocen ciudadanos nueva ruta urbana del Periférico del Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- En las inmediaciones de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito estacionaron una de las unidades que prestará servicio a la ruta “Va y Ven”, la cual transitará por todo el Periférico de Mérida. Este ejercicio fue de gran ayuda para los ciudadanos, quienes se acercaron para conocer más acerca de este proyecto, pues hubo quienes manifestaron que desconocían esta nueva ruta que iniciará operaciones en verano.

El personal encargado de brindar la información dijo que esta ruta conectará a más de 120 colonias cercanas del periférico en un trayecto que comprende los 50 kilómetros de distancia de la arteria, con 69 paraderos, que permitirá realizar viajes rápidos a diferentes partes de la ciudad sin necesidad de pasar por el Centro Histórico de Mérida.

La señora Herminia Chan manifestó que al poner en marcha esta nueva ruta de camiones le ahorrará tiempo y dinero cuando tenga que llevar a su hijo al Hospital de la Amistad Corea-México, ubicado al sur de la ciudad.

“Vivo en Cordemex y debo llevar a mi hijo una vez por semana al hospital a recibir atención, me levanto desde las 5 de la mañana, nos alistamos, para salir de mi casa a las 6, para llegar hasta la clínica antes de las 8 para que nos atiendan, ahora con este servicio me ahorraré lo de los pasajes, ya no serán cuatro, además del tiempo, es una buena noticia que va a empezar a prestar servicio esta ruta”, aseguró.

Por su parte Misael Cardeña salió a hacer unas diligencias al centro, pero le llamó la atención el camión azul, el sonido y las pantallas, por lo que se acercó con curiosidad a ver de qué se trataba porque según dijo no sabía de esta nueva ruta.

“Es una buena idea que para ir de un punto del periférico a otro del mismo periférico, no tengas que llegar al centro de la ciudad, ojala que no tarde mucho el traslado en esta ruta, como sucede con la ruta de circuito metropolitano”, expuso.

Esta nueva ruta iniciará operaciones en verano próximo, cuando concluyan las obras que realizan, de repavimentación de 10 kilómetros críticos y más dañados del Anillo Periférico, las labores de mantenimiento a los 8 puentes peatonales actuales, así como de construcción de 5 nuevos y otros 4 que serán temporales.

