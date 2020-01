MÉRIDA, Yucatán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que este fin de semana arrancará la construcción de un gasoducto que iniciará en el municipio de Reforma, Chiapas, y llegará a la Península de Yucatán.

En rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal declaró que “vamos a darle prioridad al sur y al sureste, eso ya se está expresando, se está manifestando con las inversiones que se hacen en el Istmo, en Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo”.

“Voy este fin de semana a iniciar la construcción del gasoducto de Reforma, Chiapas, límites con Tabasco, hacia la Península de Yucatán. Vamos a llevar gas barato para el desarrollo de toda esa zona”, afirmó.

Cabe recordar que el pasado viernes el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, dieron a conocer que en los primeros días de febrero vendrá el presidente López Obrador para dar el banderazo de inicio de la construcción de la Planta Generadora de Electricidad Mérida IV.

Ayer, el Presidente, además de anunciar el inicio de la construcción del gasoducto Chiapas-Península de Yucatán, abordó el proyecto del tren maya, e insistió que la obra respetará el medio ambiente.

“El tren maya se construirá en la vía del ferrocarril del sureste que se hizo a mediados del siglo XX, y por la carretera; no se afecta ningún ejido, no se le quita la tierra a ningún campesino. Sería bueno que los que se oponen por desinformación o mala fe recorrieran, además es una zona bellísima, toda la ruta del tren maya; los invito a que vayan, es bellísimo, es de las regiones más bellas del mundo, son las zonas arqueológicas más importantes. Así como me ven pobremente, conozco Atenas, Grecia, que desde luego es importante la cuna de la cultura occidental”.

En este sentido, López Obrador hizo un llamado a los que se oponen al proyecto ferroviario a visitar las zonas arqueológicas de Calakuml, Campeche; Uxmal y Chichén Itzá, Yucatán, y Palenque, Chiapas, que estarán conectadas con el citado medio de transporte.

“Es el joyal de América, ¿y cómo vamos a destruir eso?, por eso calienta, porque nos confunden, creen que somos como los neoliberales; nosotros estamos comprometidos con la defensa del medio ambiente, con la defensa de los derechos humanos, con la justicia, con el humanismo; llevamos años en esto”, indicó.

El Presidente agregó que como ahora que tiene la oportunidad de gobernar a los mexicanos, “que nos dieron su confianza, ¿cómo vamos a traicionar al pueblo? Ellos sí pueden traicionar porque son hipócritas, nosotros no, porque tenemos una moral, y eso es lo que estimamos más importante en nuestra vida, nuestra integridad y nuestra honestidad; vamos a seguir adelante sin afectar el medio ambiente”.