Kanasín tendrá un segundo mercado en la salida a Tixkokob

Kanasín tendrá un segundo mercado público, el cual se ubicará a un lado de la carretera Mérida-Tixkokob y que atenderá a los fraccionamientos y municipios de esa zona del Estado.

El alcalde Edwin Bojórquez Ramírez dijo que el proyecto obedece a que en la citada zona ya hay 140 mil habitantes, por lo que es necesario instalar un centro de abasto de alimentos. Asimismo, precisó que el citado mercado se edificará en un terreno del fraccionamiento Villas de Oriente.

En su momento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, precisó que el nuevo edificio tendrá una inversión de 30 millones de pesos y se estima se concluya en un plazo de 8 meses.

Ayer, Bojórquez dio a conocer el proyecto de construcción de otro mercado para la zona del fraccionamiento Villas de Oriente, cuyo proceso será sometido a votación del Cabildo.

“Hay gente que dice: 'otro mercado en Kanasín, no creo'. Hoy Kanasín está para cosas importantes, lo he dicho, trabajo todos los días de lo rezagado, pero lo he comentado, seguiré trabajando con visión de una ciudad de 142 mil habitantes”, dijo Bojórquez Ramírez.

Agregó que con este tipo de obras, así como con la pavimentación de calles, la construcción de avenidas y nuevos parques públicos, se reconstruye el tejido social, toda vez que hasta hace dos años cruzar de Mérida hacia Kanasín era como “atravesar un abismo”.

“Hoy vamos a estar aprobando en el Cabildo; estamos aprobando, pasaremos por el proceso y obviamente la licitación pública, estará en Villas Oriente, y ya daremos más detalles más adelante y hoy es un proyecto que es una realidad y qué bueno, en los próximos días estaremos aterrizando con todos los detalles”, dijo el entrevistado.