Descartan constructores crisis tras el tren maya

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán, Raúl Monforte González, consideró que no se espera un regreso masivo de trabajadores hacia diferentes proyectos de infraestructura en Yucatán, luego de la culminación de gran parte de los trabajos de construcción del tren maya.

A pesar de que el proyecto generó una alta demanda de mano de obra en la entidad y la región, ahora los obreros que concluyeron su labor ahí no se quedarán sin opciones de empleo.

Señaló que existe una persistente demanda de trabajadores en el sector de la construcción, y que aquellos que participaron en el tren maya podrán encontrar oportunidades en otras obras en la Península.

“Yo no creo que haya un regreso masivo y que el problema cambie de cara. Yo espero que esto sea paulatino, y siempre van a haber otros proyectos en los que este personal se pueda ocupar. No veo un peligro de que, ahora al revés, haya desempleo. No lo veo de ninguna manera. Yo creo que va a haber trabajo para todos”, afirmó.

Destacó la importancia de la continuidad del empleo en el sector de la construcción y aseguró que, a pesar de la finalización de un proyecto emblemático como el tren maya, la actividad constructora en la región sigue siendo dinámica, ofreciendo oportunidades laborales para quienes buscan empleo en este campo.

Reiteró su confianza en la capacidad del sector para absorber la mano de obra calificada, subrayando que la construcción de infraestructura en Yucatán sigue siendo un motor clave para el desarrollo económico y la generación de empleo en la entidad.

Apuntó que, ante la demanda de personal en los últimos tres años, se elevaron los salarios para los obreros, toda vez que esto ayuda a disminuir el déficit de trabajadores en el sector.

González Monforte apuntó que el déficit de mano de obra en el sector de la construcción todavía está presente, pero se ha contraído, al pasar de 9 mil vacantes que se tenían al inicio del año, a 7 mil 500 en la actualidad.

Recordó que mediante la vinculación con universidades y organismos gubernamentales se ha logrado integrar la mano de obra a ese sector productivo.

“Salimos a los municipios, a las plazas púbicas para buscar al personal… En conjunto con las autoridades y las universidades, trabajamos para ir poco a poco para buscar la mano de obra, pero además invitamos a las personas a que se capaciten para integrase al sector de la construcción”, dijo. Señaló que en 2022 se tenía una estimación de un faltante de nueve mil trabajadores para esta industria y este año estimó que se han cubierto mil 500 plazas.