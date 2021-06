Ya han pasado más de 9 meses de haber iniciado el proceso electoral federal 2020-2021 donde los ciudadanos han tenido el tiempo suficiente, si no hasta el hartazgo, de conocer tantas promesas vacías e inviables sobre cómo gobernar este país.

En este periodo de campaña electoral la difusión de mensajes donde se descalifica a los oponentes, incluso para lincharlos y exponerlos a la justicia fueron el pan de cada día, empezando con la mañanera y a través de diversos canales y plataformas de comunicación, sin contar con la nota roja de los más de 85 ataques a los participantes de la contienda electoral.

Cabe resaltar que el INE y el Tribunal Electoral no escaparon de los ataques y la difamación de quienes se vieron afectados por sus decisiones e ignoraron las funciones y obligaciones de estos institutos para que los ciudadanos cuenten con los elementos indispensables para ejercer un voto informado, lo que no sólo fortalece nuestra democracia, sino que además es un primer vínculo para que las personas se involucren en la política, pues el ejercicio de un voto informado es una corresponsabilidad de toda la sociedad.

Recordemos que el voto es el mecanismo para el funcionamiento de nuestro sistema democrático, a través de él se eligen a las personas que habrán de representarnos y gobernarnos y, con ello, se elige el rumbo que habrá de tomar nuestra comunidad, y eso es justo lo que tenemos que recordar como ciudadanía de frente a la jornada electoral que vale la pena creer en la construcción de un mejor futuro y que si queremos cambiar nuestra realidad y mejorar nuestro entorno, tenemos que dar el primer paso, y el más inmediato es justamente acudir a las urnas y votar con la confianza de que son nuestras vecinas y vecinos quienes se encargan de la instalación de las casillas, de recibir y de contabilizar cada uno de los votos y de que la jornada electoral será vigilada por observadores electorales, visitantes extranjeros y los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes.

Descalificar y amenazar cuando las tendencias no nos favorecen, es retroceder a los tiempos oscuros de nuestra historia; la crítica constructiva es importante pero no es suficiente, y que es necesario ejercer el voto y participar para poder cambiar las cosas. Hoy en día, nuestro país tiene el rumbo perdido, démosle un nuevo rumbo con nuestro voto informado, no coaccionado.

Defendamos a las instituciones que nos garantizan el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales, impidamos su aniquilación, digan NO al discurso populista, a la demagogia, a la polarización de nuestra sociedad. Necesitamos un Congreso libre que atienda los intereses y necesidades del pueblo, el respeto y equilibrio entre los Poderes de la Unión y eso, tú lo decides con tu voto, defendamos a México con un contrapeso fuerte, capaz de llamar a rendir cuentas y no uno que busque solapar y exonerar a los responsables de los homicidios cometidos por omisión dolosa. Votemos por México.