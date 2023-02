El puerto de El Cuyo, ubicado en el municipio de Tizimín, continúa este año en crecimiento económico con vocación turística de alto nivel. El alcalde de Tizimín, Pedro Couoh Suaste, dio a conocer que, en este momento hay en construcción 10 nuevos hoteles de lujo y, en el último año, se han abierto ocho restaurantes dirigidos al sector del nivel socioeconómico alto.

Agregó que dicha tendencia ha generado, entre otras cosas, que, en los últimos dos años, la población de El Cuyo se incremente, al pasar de 1,500 personas a más de 2 mil habitantes actualmente y expuso que la mayoría de los nuevos residentes son extranjeros. Couoh Suaste precisó que el costo de la tierra también se disparó.

“En el puerto de El Cuyo está despegando el turismo. Hay un crecimiento muy importante. Tenemos más de diez hoteles en construcción en este momento y hay una ocupación casi permanente de entre el 70 y 80 por ciento de la infraestructura existente, es un tema que, afortunadamente, ha mejorado mucho en los últimos dos años”, aseguró.

El entrevistado agregó que “los restaurantes que se están construyendo son para un nivel socioeconómico alto, esto es lo que hay que precisar, no sólo se han abierto, sino que se sostienen, eso quiere decir que hay un público que consume, que paga por esos servicios de alto nivel”.

Respecto del costo de la tierra, Couoh Suaste explicó que, al momento de la entrevista, no tenía a la mano los montos para ejemplificar, y ahondó al manifestar que “hay terrenos, pero son muy caros, no es un tema del que me corresponda hablar, pero está muy caro, cuesta mucho, y esto habla de cuánta gente está buscando predios, de la oferta y la demanda”.

Nuevos habitantes en El Cuyo

El munícipe analizó que la población nueva que ha llegado a habitar El Cuyo ya se nota incluso en las escuelas, toda vez que los hijos de extranjeros ya están tomando clases en planteles públicos de la localidad.

“Ahora que construimos un techo en una escuela primaria para que desayunen los niños, pudimos ver a cinco niños extranjeros, europeos, que ya están estudiando ahí, ya están viviendo los extranjeros, tan es así, que sus hijos ya están estudiando la educación primaria”, agregó el alcalde de Tizimín.