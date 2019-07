El sistema financiero mexicano tendrá pronto una importante innovación tecnológica desarrollada por el Banco de México y denominada CoDi®, que significa Cobro Digital. Aunque no existe una fecha exacta y definitiva para que ya esté disponible, al menos una públicamente conocida, se promete su entrada en operación “en el cuarto trimestre de 2019”. Me parece que podría significar una solución con grandes beneficios tanto para compradores como para vendedores de todo tipo de productos y servicios, pero, ante la cercanía de su aparición, no veo aún suficiente promoción masiva ni orientaciones acerca de cómo podrán las personas utilizar esta herramienta.

En esta columna escribí recientemente sobre los contratos inteligentes y la tecnología del Blockchain como una opción interesante para brindar seguridad, eficiencia y funcionalidad al comercio electrónico. Investigué un poco y no pude encontrar alguna referencia confiable que indicara que la tecnología usada para crear CoDi® esté basada en Blockchain, sin embargo el Banco de México menciona esas mismas ventajas para quienes utilicen esta nueva plataforma, y en última instancia, las operaciones que ahí se realicen serán una especie de contrato inteligente muy básico en el cual una de las partes, el vendedor, emite un aviso de cobro que el comprador tiene que recibir y aceptar, y derivado de estas dos sencillas acciones se realiza una transferencia de dinero desde la cuenta del segundo a la del primero.

CoDi® será una especie de extensión del sistema SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) que ya se utiliza desde hace mucho, y permitirá realizar transacciones financieras entre particulares de forma inmediata y segura las 24 horas del día los 365 días del año, sin usar efectivo. El “aviso” de cobro emitido por el vendedor podrá utilizar las tecnologías QR o NFC. Los códigos QR, que significa Quick Response, son esos cuadritos extraños que ahora ya vemos en revistas y empaques de productos, o en exhibiciones en museos, que pueden ser leídos desde un dispositivo móvil y pueden contener una gran cantidad y variedad de información o datos. Y NFC se refiere a Near Field Communication, que consiste en un intercambio y transmisión de datos e información, con la sola aproximación o algunas veces hasta con el contacto de dos dispositivos móviles entre sí.

En algunos sitios se señala como una de las principales ventajas de este sistema el poder resolver una compra cuando de momento te has quedado sin efectivo y no hay un cajero automático cerca, o el establecimiento no acepta tarjetas de crédito, sin embargo yo creo que verlo desde este punto de vista es muy limitado, yo estoy convencido de que no debe ser únicamente una solución para emergencias o imprevistos, sino que tiene todo el potencial de convertirse en la forma de uso común y generalizado en la mayoría de las transacciones comerciales.

¡Bienvenida la tecnología, le auguro a CoDi® un promisorio futuro!