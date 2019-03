José Salazar/Mérida

Los consultorios anexos a farmacias en Yucatán brindan al día, en promedio, 10 mil 200 atenciones, de acuerdo con cifras de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), apenas 600 menos de las que otorga en una jornada típica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en sus Unidades de Medicina Familiar (UMF).

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Estado existen 98 mil 478 farmacias; de éstas, 41 mil 702 operan en Mérida y una gran parte estos establecimientos cuenta con consultorios anexos en los que se ofrecen servicios de consultas médicas, curaciones y aplicación de inyecciones, entre otros.

Una de las principales inconformidades de los profesionales de la salud, es que, consideran, estos consultorios anexos a farmacias denigran su profesión, ya que en muchos casos los médicos no cuentan con verdaderas garantías laborales, como antigüedad, prestaciones y aguinaldo.

También mencionan que muchos de estos consultorios contratan médicos recién egresados quienes carecen de requisitos administrativos para ejercer (título y cédula profesional vigente), además de que no todos estos espacios cuentan con las dimensiones requeridas para brindar atención requeridos por la Cofepris.

Afirman que algunos carecen de la experiencia necesaria para realizar un diagnóstico preciso de las patologías, lo que pone en peligro la salud de los pacientes.

“Me ha tocado ver casos de apendicitis que me llegan de urgencia y el niño va directo al quirófano. Al preguntar a los padres, me dicen que fueron primero a un consultorio anexo a farmacias, en donde recibieron un cantidad impresionante de fármacos, pero ninguno resolvió el problema, ya que la apendicitis únicamente se resuelve por medio de una cirugía, por eso siempre recalcamos que un pediatra es quien debe valorar a los niños o, en otro caso, si son adultos el especialista indicado, ya que en los lugares mencionados no se dan consultas formales”, aseveró David Canché Durán, cirujano pediatra y Maestro en Salud Pública.

Afirmó que los médicos que laboran en este tipo de consultorios suelen tener sueldos bajos y laboran por honorarios, lo que provoca su continua rotación, además de que no siempre se trata de personal calificado y comprometido con su profesión.

“Con el hecho de recetar ‘lo que sea’ con tal de vender lo que la farmacia desea, estos doctores fomentan de manera implícita la automedicación en los pacientes, incluso recetando indiscriminadamente antibióticos, lo que contribuye a que las bacterias sean cada vez más resistentes a los fármacos”, advirtió el especialista.

Por lo anterior, los médicos privados esperan que el Plan Nacional de Salud presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que promete atención y medicamentos gratuitos, ayude a detener la proliferación de los consultorios anexos a farmacias y los pacientes por fin reciban atención de calidad.