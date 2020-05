MÉRIDA, Yucatán.- Alarifes se dicen preocupados sobre las nuevas medidas de seguridad que se implementan, como restringirles el traslado de varias personas en automóvil o camioneta desde el inicio de la contingencia, ya que el 80 por ciento de los 12 mil que agrupa el Sindicato de Alarifes del Estado de Yucatán de la CTM residen en el interior del Estado.

Peso a ello se dicen desesperados para el regreso de las actividades el 1 de junio, ya que en los últimos días la falta de trabajo complicó su economía.

“Nosotros antes de parar las obras, nos lavábamos las manos y utilizábamos el gel antibacterial para luego subirnos a las camionetas o vehículos que transportaran a los trabajadores, pero no sé si el día de hoy esas acciones sean suficientes, porque vemos que el incremento de los contagios en los últimos meses ha incrementado”, precisó.

“Estamos esperando que el Gobierno o las autoridades competentes nos digan las medidas que se van a implementar para reactivar las obras, hasta el momento no sabemos si se tendrá un número determinado de albañiles en cada obra, por lo que creemos que sería prudente que nos los hagan saber”, explicó.

Dijo que lo ideal es que verifiquen cada una de las obras que se realizan el estado para que se cumplan las medidas porque existen algunas de gran tamaño que quedaron inconclusas que necesitan un importante número de personas, por lo que la idea es establecer un número de personas para cada una de ellas.

“Si no se cuenta con un personal que vigile que se tomen en cuenta las medidas como el uso de cubrebocas y la sana distancia se puede llegar a caer en lo mismo que se está viviendo actualmente y no es eso lo que se quiere si no por el contrario que se disminuya los contagios”, indicó. Recordó que la CTM cuenta con tres sindicatos.