Progreso: naves acuáticas recreativas usadas durante la contingencia serán decomisadas

PROGRESO, Yucatán.- Progreso endurece las medidas para visitantes y dueños de predios de playa en el municipio, por lo que para evitar contagios se ha ordenado mayor vigilancia en la costa, retiro de viajeros y decomiso de naves acuáticas. También se pidió a la población local evitar bloqueos, congregaciones y plantones que pongan en riesgo su salud y la de sus familias.

En un difícil panorama para el puerto, miles de dueños y visitantes a casas de playa en el municipio y sus comisarías costeras han llegado al puerto desde hace varios días, situación que ha generado el descontento popular, porque los habitantes consideran dichos actos como una burla a las medidas sanitarias en el puerto. Dicen que la llegada de visitantes pone en riesgo a sus familias, que pueden ser contagiadas por esa vía.

El pasado fin de semana el ingreso de vehículos con gente de otros municipios tuvo un incremento sustancial, por lo que las autoridades reforzaron los filtros sanitarios. Sin embargo, aunque se logró el regreso de una buena cantidad de paseantes, todos aquellos dueños de predios en la localidad tuvieron acceso.

Ante esta situación el primer edil de Progreso, Julián Zacarías Curi, a través de sus redes sociales, señaló: “El hecho de practicar deportes acuáticos, navegar en veleros, hobiecats o hacer fiestas y bañarse en el mar de manera grupal, cuando familias enteras llevan semanas en sus hogares cuidándose y tomando precauciones ante la pandemia, no solamente demuestra indolencia frente a las circunstancias actuales; sino también un alto grado de irresponsabilidad”, indicó.

“Con esto quiero decirles, que no es posible legalmente impedir el libre tránsito por carreteras, puentes, y zonas de jurisdicción federal atendiendo a la solicitud hecha por la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. No obstante, he girado instrucciones precisas a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a fin de que se incrementen patrullajes en toda la zona de playas de las comisarías de Chicxulub, Chelem y Chuburná Puerto en donde se requerirá a cualquier persona que viole las medidas de sana distancia a que retorne a su domicilio de manera inmediata”, finalizó el edil.