Cierran sin avisar guarderías del IMSS en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.-Padres y madres de familia pasan apuros ante la suspensión de labores de las 35 Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, a donde a diario acudían casi 4 mil 500 infantes, desde los 45 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.

A pesar de que el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de marzo, establece que guarderías y estancias infantiles podrán continuar en funcionamiento, desde ese día el IMSS cerró sus guarderías “hasta nuevo aviso”.

Derechohabientes consultados mencionaron que el cierre se dio de manera repentina y que no hubo un aviso previo; tampoco les propusieron alternativas, lo que originó un problema a quienes aún tienen que cumplir un horario laboral pese a la contingencia.

Algunos han tenido que solicitar vacaciones, licencia sin goce de sueldo o de plano, presentaron su renuncia, ya que muchos padres y madres requieren continuar laborando al pertenecer sus fuentes de empleo a sectores esenciales de la economía.

“Suspendieron los servicios en las guarderías del IMSS, soy trabajadora afiliada al IMSS y no tengo donde dejar a mis hijos para ir a trabajar, a la vez no me puedo dar el lujo de perder mi trabajo”, expresó una de trabajadoras quien prefirió omitir su nombre.

Agregó que solo les informaron a los derechohabientes “que era una orden oficial: mañana, aunque traigan a los niños, la guardería va estar cerrada".

En la entidad, el IMSS cuenta con 35 guarderías de prestación directa (operada con personal del IMSS) y 34 bajo el esquema de prestación indirecta o subrogadas.

Atiende a la fecha a cuatro mil 463 niños beneficiando a cuatro mil 122 padres de familia que ahora se ven en dificultades porque muchos a pesar de la contingencia, al laborar en los sectores que no suspendieron actividades, tienen que acudir a sus centros laborales.

La Delegación Yucatán del IMSS confirmó a Novedades Yucatán por medio de su oficina de Comunicación Social la suspensión de labores de las guarderías, argumentado que se dio debido al anuncio de emergencia sanitaria a nivel nacional y que el cierre prevalecerá al menos hasta el 30 de abril.

De acuerdo con información del Instituto, las guarderías operan en distintos horarios de 6:30 a 17:00 horas. La Guardería No. 1 del IMSS (ubicada en la UMF No. 56, calle 65 por 46 del Centro Histórico de Mérida) labora en horario ampliado hasta las 19:00 horas.

Entre sus servicios principales se encuentra el fomento a la salud entre los que se cita: aplicación de vacunas por personal de Enfermería del IMSS, seguimiento de peso y talla; Pedagogía que incluye actividades formativas y educativas y, Menú saludable donde se proporciona a los niños, una alimentación sana, variada y suficiente para fomentar buenos hábitos desde edades tempranas. Además se proporcionan servicios de administración seguridad para los niños, ya que únicamente pueden acceder personas autorizadas a las instalaciones.

Las guarderías del IMSS en Yucatán, tienen una capacidad instalada para atender a cinco mil 519 niños. Cifras de la propia institución indican que se tiene en lista de espera 486 solicitudes de ingreso.