Cuestionan futuro del deporte en el Sureste

MÉRIDA, Yucatán.- Los directores de los cinco Institutos del Deporte que conforman la región Sureste del Sinade se reunieron para dialogar acerca del futuro de esta actividad, que también fue afectada por la pandemia del Covid-19 y que tiene detenida la acción de todo evento deportivo en el país, pero que podría reabrirse también de manera paulatina a partir del 1 de junio.

Siguiendo las indicaciones del Gobierno Federal, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán podrán regresar de manera paulatina a las actividades al aire libre pero todavía no a los eventos masivos, por lo que surgieron una serie de cuestionamientos que tendrán que resolver ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en las próximas semanas, para saber como actuar en lo que resta del calendario 2020.

Los dirigentes deportivos acordaron compartir el status que existe en cada uno de sus estados al terminar la jornada de sana distancia en junio, su postura como región de asistir o no a los Juegos Nacionales Conade por tema presupuestal, salud y seguridad de los atletas que también dejaron de entrenar, siendo el detalle de que no darían las marcas y resultados en lo competitivo en una fecha posterior por los macro ciclos de entrenamiento, por lo que no es descabellado pensar en reprogramarlos para el próximo año.

En la videollamada estuvieron presentes Carlos Sáenz Castillo (Yucatán), Jorge Carlos Hurtado Valdez (Campeche), Jesús Antonio López Pinzón (Quintana Roo), Sheila Cadena Nieto (Tabasco), y Tania Robles Velázquez (Chiapas).