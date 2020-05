Progreso: medidas de contingencia por pandemia, desobedecidas por la población

PROGRESO, Yucatán.- El director de la Policía Municipal de Progreso, Emilio Raúl Caamal Gutiérrez, señaló que las unidades de la dependencia continúan, por medio del perifoneo, invitando a la población a permanecer en sus hogares, debido a que el estado se encuentra en los picos más altos de contagio por coronavirus Covid-19 desde hace varios días, lo que representan un grave riesgo para la comunidad en general.

A pesar de las medidas, diversos grupos, principalmente jóvenes y menores de edad, han hecho caso omiso a las recomendaciones, por lo que en diversos puntos del municipio se ha visto a personas en las calles o corriendo, niños jugando en parques y banquetas, así como grupos de personas adultas transitando sin las medidas sanitarias correspondientes.

Caamal Gutiérrez dijo que al detectar situaciones de esta naturaleza se ha pedido a la población mantenerse en casa, sin embargo, la falta de conciencia ha generado que muy pocos respondan positivamente, ya que la mayoría ignora la invitación o se enoja ante estas medidas.

El alcalde Julián Zacarías Curi, a través de sus redes sociales, en más de una ocasión ha invitado a los habitantes a permanecer en casa y solo salir en situaciones de suma importancia, y a los padres de familia tener control e sus hijos, con el objetivo de que permanezcan en sus hogares, a fin de no exponerlos a algún contagio del virus.

Cabe recordar que en días pasado, habitantes de diversas comisarías costeras de Progreso han denunciado que en los últimos días las actividades de diversión en las playas han ido en aumento por parte de visitantes alojados en casas de playas, aun cuando el sitio se encuentra cerrado de forma oficial para evitar concentración de personas.

Señalaron su molestia, pues la mayoría de los pobladores del puerto se ha mantenido alejado de los espacios públicos como el malecón y playas, para evitar contagios, mientras que gente de fuera disfruta del lugar violando las restricciones existentes.

La señora María, vecina de una comisaría de este municipio, indicó que “los dueños de casas veraniegas son como chiquitos, les han dicho que no se metan al mar, que no estén en las playas y que si quieren estar en Progreso permanezcan en sus domicilios, pero no les importa y mientras nos ponen en riesgo a todos”.