Alumnos de escuelas privadas piden se reduzcan las colegiaturas durante la contingencia

MÉRIDA, Yucatán.- Jóvenes universitarios de las diferentes instituciones de educación superior (IES) del sector privado, solicitaron a los directivos considerar reducciones en el costo de las colegiaturas o mensualidades durante el tiempo que dure la contingencia, como una medida de apoyo a las familias yucatecas que en gran porcentaje no se encuentran trabajando y por ende no generan ingresos.

A través de videos compartidos en las redes sociales y las plaformas digitales, los estudiantes pidieron de manera pacífica que los directores o rectores consideren esta alternativa como un apoyo, dado que en estas semanas no se está utilizando la infraestructura física del salón y por ende no se generan gastos de electricidad, internet o telefonía.

Patricio González, estudiante de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (Unid) su campus Mérida, sostuvo que ningún alumno pidió el virus y mucho menos que se activara la emergencia sanitaria y por ende que se alargara la contingencia, a lo que las escuelas deberían ser más empáticos.

En su video compartido a través de Facebook, consideró que de no generar incentivos o apoyos eficientes para los jóvenes universitarios, muchos de ellos se verán obligados a abandonar la escuela al acabarse la epidemia, pues o son personas foráneas o son padres de familia que tendrán que privilegiar el gasto de sus hijos.

Los jóvenes estudiantes han comentado que sus familias atraviesan por una situación económica bastante difícil con el cierre de empresas y negocios considerados como no esenciales y si a eso se le agrega que un porcentaje considerable son foráneos o viven con sus abuelos, no tendrán la solvencia económica para pagar la escuela más tarde.

“Hacemos un llamado a las autoridades educativas para que consideren a sus alumnos... les toca ser solidarios y demostrar empatía al considerar el pago de las colegiaturas que siguen siendo los mismos”, subrayó en el video Patricio González.

El estudiante refirió que no se les hace justo que el precio de la colegiatura se justifiquen con clases electrónicas, cuando no se están utilizando los salones ni laboratorios y por lógica, no se generan gastos de electricidad, agua potable o telefonía.

A este llamado se han sumado los alumnos de otras instituciones privadas en el estado, quienes no piden que se elimine el 100 por ciento de las mensualidades sino que los directivos sean solidarios y reduzcan en un porcentaje el costo de las mismas, como una alternativa de apoyo a las familias.

Es preciso mencionar que en ese tenor, la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Yucatán, Sisely Burgos Cano, comentó en su momento que se debe conciliar de las colegiaturas en escuelas particulares, pues la emergencia sanitaria afectaba a todos los sectores de la población.

Recordó lo anunciado por el Procurador Federal de la dependencia, Ricardo Sheffield Padilla, quien sostuvo las escuelas y los padres de familia tendrán que ponerse de acuerdo para el cobro de las colegiaturas correspondientes a los meses de marzo y abril, donde se deberá considerar circunstancias especiales.