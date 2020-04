Umán: vecinos saquean despensas que eran para otra colonia

MÉRIDA, Yucatán.- Esta mañana se dio un enfrentamiento en la hacienda Itzincab entre vecinos del fraccionamiento Piedra de Agua y personal del Ayuntamiento de Umán que repartía despensas con apoyo alimentario, debido a que los vecinos de ese fraccionamiento denunciaron que a ellos no les había llegado esta ayuda, e incluso saquearon la camioneta que llevaba esa ayuda.

Las brigadas municipales llegaron hoy a la hacienda y el fraccionamiento Itzincab y dispusieron la entrega de los apoyos alimentarios como se ha hecho en ya casi todos los rincones yucatecos, para ayudar a la gente que menos tiene ante la contingencia del coronavirus.

Sin embargo, cuando el vehículo con las despensas estaba a la altura del parque de la hacienda, llegaron varias personas de Piedra de Agua a bordo de mototaxis, que exigieron la entrega de despensas porque a ellos no les habían llegado, y además de exigirlas, se saqueó la camioneta, por lo cual intervino el alcalde de Umán, Freddy Ruz Castillo, quien dialogó con los quejosos, y además los mototaxistas aprovecharon para hablar de la cuestión de la movilidad que no les permite ahora llevar más de un pasajero. No era el problema principal, pero aprovecharon para mostrar su inconformidad.

Luego de que se calmaron los ánimos, el alcalde de Umán emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook, en el cual pidió paciencia a la población, pues atender a los habitantes de la cabecera municipal y sus 17 comisarías no es cosa fácil, y dijo que mañana serán llevados los apoyos alimentarios a las familias que lo necesitan en Piedra de Agua.

Mientras tanto, uno de los líderes de mototaxistas que movilizaron a la gente, identificado como Christian "N", aclaró en redes sociales que no saqueó la camioneta, sino que "se tomaron sólo unas despensas para la gente que más lo necesita".

Esto a pesar de que en Itzincab también hay personas de escasos recursos que necesitan este apoyo