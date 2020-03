PROGRESO.- Anoche en conferencia de prensa, Wilbert Cetina Arjona, fiscal general del Estado, señaló que continúan las indagatorias para resolver la muerte de una persona de Progreso que falleció en el interior de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

También confirmó que la autopsia realizada por el Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por oclusión de las vías aéreas, es decir, el sujeto broncoaspiró.

Asimismo, agregó que se autorizó una nueva necropsia que fue realizada por un perito médico forense particular proporcionado por la hija del occiso. El procedimiento se realizó anteayer a las 12 del día. Dijo que hasta este momento este especialista no ha anexado su dictamen a la carpeta de investigación, por lo que aún no pueden saber los resultados.

A continuación, lo que dijo el fiscal Cetina Arjona: “el motivo de esta conferencia es para abordar el caso del fallecimiento de una persona del sexo masculino que en vida se llamó Gaspar, hallado sin vida dentro de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, la noche del lunes 24 de febrero, y tras la cual la Fiscalía General del Estado inició la integración de la carpeta de investigación número F192/2020 de la agencia número 11 con sede en Progreso y posteriormente remitida a la Unidad Especializada en delitos de Homicidio de esta Fiscalía bajo el número de carpeta H1/3/2020".

"Estamos conscientes de que estos hechos requieren de investigaciones serias por la pérdida de una vida, como siempre hemos actuado desde el inicio de esta administración, se ha trabajado con honestidad y profesionalismo, por lo que les informamos para que conozca la opinión pública los resultados que hasta el día de hoy tenemos como datos de prueba en la indagatoria, entre estos el dictamen pericial de la necropsia, que determina que la muerte ocurrió como resultado de una asfixia mecánica por oclusión de vías aéreas, comúnmente conocida como broncoaspiración, así como entrevistas a testigos aportados por la denunciante Dafne N. S. R., así como también con los elementos de la policía que intervinieron en los hechos".

"La carpeta de este hecho se sigue investigando y se continuará llamando a declarar a las personas que así se requiera y desahogar las pruebas que la familia de la víctima ofrezca".

"Cabe precisar que la Fiscalía no se ha negado a entregar el cuerpo a los familiares, como se desprende del acta entrevista de fecha 27 de febrero en donde consta que la hija denunciante, acompañada por su asesor legal, que no era su deseo recibir el cuerpo en ese momento porque iba a ofrecer una nueva necropsia practicada por un perito particular, lo que se aceptó".

"El día 28, a las 12 horas, se llevó a cabo la necropsia en las instalaciones del Servicio Médico Forense, dándole todas las facilidades que había requerido el médico particular y en dicha diligencia estuvo presente el director del Semefo, al igual que otras personas".

"Hasta el día de hoy no se ha rendido dicho dictamen particular".

"Insistimos en que la Fiscalía General del Estado ha llevado la investigación con total seriedad y profesionalismo, pero también con respeto al debido proceso y continuaremos brindando todas las facilidades para las diligencias que tenga a bien ofrecer la familia del occiso".

"La investigación está abierta y sigue investigándose hasta su total esclarecimiento con todas sus consecuencias legales, instrucciones que siempre hemos tenido del Gobernador del Estado de transparencia e imparcialidad".