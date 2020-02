La gente piensa que el amor es una emoción. El amor es sentido común.- Ken Kesey

Desde hace mucho tiempo me ha parecido un ejercicio interesante encontrarle una definición al amor. He leído cuentos, ensayos, poemas, he rescatado fragmentos de películas, canciones y hasta algunas frases que la gente suele decir cuando habla de este afecto; sin embargo, todos los planteamientos ofrecen vertientes muy diferentes cuando lo definen.

Que si solo es una reacción cerebral, que si es un constructo de la sociedad o un sentimiento capaz de transformar al mundo… Del amor se han dicho muchas cosas, pero no todas; de eso estoy seguro, porque aún no conocemos ni la mitad de implicaciones que el acto de amar puede traer al mundo, ya sea para bien o para mal.

Cuando Forrest Gump, en su película, le lanza a Jenny la famosa línea: “No soy muy inteligente, pero sé lo que es el amor”, en ese momento Forrest estaba brindando una verdad absoluta sobre este sentimiento: el amor es tan sencillo que prácticamente cualquier persona puede experimentarlo. A la vez, es tan complicado que no cualquiera puede comprenderlo, quizá porque eso significa aceptar los lados grises y vacíos que genera.

Y es que cuando uno está enamorado se suele decir que “se está en las nubes”, incluso científicamente se ha comprobado que este proceso puede generar una percepción distorsionada de la realidad. Y así es, durante el enamoramiento pasamos por etapas en las que hacemos cosas incomprensibles que incluso después nos parecen estúpidas. Es por eso que el amor verdadero es el que se forma con el paso del tiempo, cuando uno ya vive en la realidad, y que sobrevive a través de la confianza

Personalmente, creo que he comprendido mucho más del amor en todo este tiempo que no lo he vivido, por lo menos en su sentido romántico. Entiendo lo mucho que una persona puede sacrificar para ofrecerle algo mejor a otra: eso es amor.

Entiendo que se puede sentir algo profundo e inestable, aunque sea por un tiempo muy breve: eso es amor. Y entiendo que cuando las palabras bonitas y el calor se van borrando, y en su lugar se escriben gestos de protección y compañía: eso también es amor.

A partir de todo esto, se puede pensar que el amor no es solo una percepción distorsionada del mundo, como algunos intentan definir, sino una mezcla de lo que somos y lo que podemos ser. Es el resultado de nuestras batallas y nuestras voluntades. Es lo que estamos dispuestos a ofrecer. Es nuestra forma más honesta al final del día.

Aunque suene a cliché, se puede encontrar en cualquier lugar, en las formas más sencillas, porque la vida sin amor no es vida, es solo una gran pérdida de tiempo.