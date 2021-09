El reporte de este sábado 4 de septiembre indicó que se presentaron 297 nuevos contagios en Yucatán. A la vez, el número de fallecimientos fue de 14 personas cuyas edades fueron de los 46 a los 86 años.

El número de hospitalizados de este sábado llegó a los 287 pacientes en esta condición.

En total, ya son 63 mil 548 contagios en lo que va de la pandemia, mientras que el número de recuperados ya es de 55 mil 446 personas.

En lo que va de la pandemia, lastimosamente ya han fallecido 5mil 552 personas en el Estado.

Contagios en Yucatán el 4 de septiembre de 2021

Hoy se detectaron 297 nuevos contagios de Coronavirus:

189 en Mérida; 27 en Kanasín; 14 en Valladolid; 10 en Umán; 7 en Izamal; 7 en Progreso; 7 en Ticul; 5 en Maxcanú; 3 en Halachó; 3 en Tizimín; 2 en Chankom, Chemax, Conkal, Motul, Sinanché y Tecoh; uno en Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, Dzitás, Hocabá y Mocochá, Peto, Sacalum, Tekal de Venegas, Tekax, Tekom y Tzucacab; un foráneo,

De los 63 mil 548 casos positivos, 532 son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 37,525 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 3 de septiembre), que viven en:

10,119 en la zona Norte

9,576 en la zona Oriente

3,527 en la zona Centro

5,434 en la zona Sur

8,869 en la zona Poniente

14 fallecimientos en este sábado

1. Femenino 49 años de Izamal DM/IRC/HAS

2. Masculino 65 años de Progreso HAS

3. Femenino 80 años de Mérida HAS

4. Masculino 71 años de Mérida HAS

5.Masculino 55 años de Mérida HAS

6.Masculino 46 años de Mérida DM/Obesidad/HAS

7.Femenino 51 años de Mérida Sin comorbilidades

8.Masculino 83 años de Conkal DM/HAS

9.Masculino 63 años de Mérida Sin comorbilidades

10.Masculino 61 años de Kanasín DM/HAS

11.Femenino 75 años de Mérida Sin comorbilidades

12.Masculino 81 años de Valladolid EPOC/HAS/Obesidad/Tabaquismo

13. Femenino 86 años de Valladolid DM/HAS/Cardiopatía

14. Masculino 83 años de Valladolid DM/EPOC/HAS/Obesidad/Tabaquismo/Cardiopatía

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 5 mil 552 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 2,263 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 287 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.

