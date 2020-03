Vendedores ambulantes, víctimas de una 'ciudad vacía'

MÉRIDA, Yucatán.- Diversos comercios, ambulantes, emprendedores así como personas que ofrecen sus productos en las calles de la ciudad se mantienen en la incertidumbre y desesperación porque no pueden vender sus productos o prestar sus servicios, debido a la suspensión temporal de algunas actividades en todo el Estado ante la contingencia sanitario por coronavirus.

En redes sociales se han detectado varios usuarios quienes promocionan sus productos, que les fueron cancelados por empresas o porque los lugares donde los ofertan están cerrados, vendiéndolos a precios de lista, debido a que son perecederos y no pueden quedarse con ellos por mucho tiempo.

A más de semana y media de la alerta emitida en Yucatán para evitar el posible contagio de coronavirus, la situación económica de las familias ya resiente la baja en el movimiento económico, pues muchas de ellas viven al día.

El Gobierno federal estima que el pico más alto de la enfermedad se registrará en el mes de agosto, por lo que la pandemia finalizaría entre septiembre y octubre, lo que representaría que el panorama se mantendrá al menos unos seis meses más.

Al respecto, Aida María Medina Ambrosio, oferente de la Noche Mexicana, que se realiza cada sábado en el Remate de Paseo de Montejo, aseguró que ante el difícil panorama que viven por la falta de ingresos solicitan a las autoridades estatales y municipales, apoyo económico para que puedan “sobrevivir”.

En entrevista, platicó que se encuentra desesperada porque las ventas de cada fin de semana le permiten mantener los gastos semanales de su familia.

“La próxima semana nos vamos a quedar encerrados, la mayoría de nosotros los oferentes vivimos al día y también hay personas de la tercera edad, la verdad no tengo material para hacer moños y si los salgo a vender nadie me los va a comprar porque todos están pensando en su comida y en no gastar”, aseguró.

Comentó que los gastos mínimos de diario para su familia son alrededor de 200 pesos, para el desayuno, almuerzo, cena y otras necesidades que surgen, sin pensar en alguna emergencia que pudiera presentarse.