Covid-19, pretexto para deshacerse de mascotas

MÉRIDA, Yucatán.- Deshacerse de los animales de compañía porque “transmiten” coronavirus demuestra la tenencia irresponsable de muchas personas, pues no hay nada comprobado de manera científica, aseguró el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Yucatán (Comevepey), Jorge Lara Montero.

A pesar de que en países como China y Estados Unidos se ha informado de casos de transmisión del virus de humanos a animales, no hay argumento científico que compruebe este hecho.

“Nosotros los médicos veterinarios creemos algo cuando hay evidencia científica, pero hasta el momento no hay nada claro ni tampoco se he demostrado que los animales, ya sea perros o gatos, lo contagien, es información falsa y no podemos darle credibilidad porque generará pánico, sobre todo en los propietarios poco responsables o irresponsables”, explicó.

Lamentó que a pesar de que hay avance en el tema de la adopción de animales, no lo hay en cultura de la tenencia responsable en México, por lo que las personas buscan un pretexto para dejar a sus mascotas en la calle.

Detalló que es necesario establecer leyes más estrictas que castiguen a las personas que abandonan a sus animales de compañía, que los maltratan o no les dan las condiciones adecuadas para vivir, entre otros aspectos importantes, para tener una vida digna.

“Hay que entender que las mascotas son una responsabilidad, no propiedad de una familia y cuando uno tiene un animal tiene que tener cultura responsable de ellas, el problema es que no hay una amonestación para quienes abandonan a sus animales, las asociaciones protectoras hacen su parte, pero no pueden con todo”, precisó.

Lara Montero destacó que cuando una persona o familia compra una mascota, se la regalan o adopta, debe encargarse de sus vacunas, visitas al veterinario, alimentación y hasta su espacio.