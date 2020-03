Garantizan en Yucatán abasto de productos en los almacenes

MÉRIDA, Yucatán.- El sector empresarial llamó a los ciudadanos a no caer en actos de desesperación y vandálicos anteponiendo la falsa idea de que no hay productos en los almacenes, ya que el abasto no se ha detenido, además felicitó a las fuerzas públicas y al Gobierno del Estado por las acciones en contra de las personas que instaron a saquear tiendas y supermercados en Yucatán.

La iniciativa privada de Yucatán también exhortó a las autoridades a redoblar la vigilancia en comercios para evitar que personas que solo ven en la contingencia la oportunidad de delinquir logren su cometido.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), Jorge Cárdenas Licona, exhortó a los ciudadanos a abstener de cometer ilícitos con el pretexto de desabasto, como la intención de saquear comercios, puesto que hay mercancías, “no estamos en las condiciones de que no se vendan productos o las tiendas las estén acaparando”.

“Cualquier intención de realizar estos actos es solo con actitud vandálica, porque sí hay productos, quizá no haya mucho circulante, pero eso no es pretexto para realizar actividades ilícitas”, apuntó.

Resaltó que las tienditas de la esquina y abarrotes en general tienen suficiente productos, los mayoristas no han detenido el surtido de mercancías, además el sector de los pequeños comerciantes se comprometió a no elevar precios.

En entrevista, el dirigente de los pequeños comerciantes apuntó que no existe desabasto de productos y que algunas han aprovechado a surtirse mejor debido a la contingencia por el Covid-19, ya que la cercanía a los domicilios particulares ha hecho que sus ventas se mantengan.

“Hacemos un llamado a los ciudadanos a consumir productos locales, y con ello apoyar al pequeño comercio, que en estos momentos son los que abastecen a los consumidores finales, además tenemos un compromiso de no elevar los precios”, apuntó.

Cárdenas Licona apuntó que las tienditas de la esquina, el pequeño comercio y las abarroteras por las medidas de contingencia por Convid-19 modificaron sus horarios de atención a consumidores, así como la recomendación constante de la sana distancia, además de proporcionar gel antibacterial a la entrada de los negocios.

Indicó que también como ayuda a los empleados de los pequeños comercios se recorrieron horarios de salida para permitir que puedan estar más tiempo en sus casas, sin descuidar el trabajo.