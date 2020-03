Vendedores de mariscos 'no pescan' clientes ni en su mejor temporada

MÉRIDA, Yucatán.- En plena cuaresma, vendedores de mariscos y pescados de los mercados “Lucas de Gálvez” y “San Benito” aseguraron que ayer fue “un día como cualquiera”, es decir, no registraron un aumento considerable en sus ventas como sí ocurrió en años anteriores.

Durante la mañana despacharon de manera esporádica a las amas de casa; dicho panorama también fue visto en las coctelerías que se encuentran funcionando en esos lugares, ya que sus ventas han caído en un 50 por ciento, todo lo atribuyen a la presencia del Coronavirus-19.

Don Severiano Medina León, que tiene su puesto en el mercado Lucas de Gálvez, desde hace más de 50 años, explica que ayer le vendió alrededor de diez o quince personas hasta el mediodía.

“Durante la semana vimos una baja en la venta, pero creímos que mejoraría este viernes por ser el inicio del fin de semana, sin embargo, la situación fue diferente, no se tuvo la venta esperada por el contrario casi no hubo, esperamos que todo mejore no solo por nosotros que casi vivimos al día sino por todas las personas que se ven afectados por esta enfermedad”, explicó.

Dijo que está tomando las medidas de higiene necesarias, con el fin de evitar el contagio, ya que desde las primeras horas del día se prepara en su local para ofrecer sus productos a la venta, “por lo que ahora trata de mantener todo limpio para evitar contagiarse”.

Relató que esta situación no es nueva para él, ya que ha pasado por situaciones similares, debido a la marea roja, que se “sataniza” la pesca de esa época diciendo que todo está contaminado.