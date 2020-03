MÉRIDA, Yucatán.- La presencia del coronavirus en el Estado ha provocado diversas reacciones, muchas de ellas negativas, como el no brindarle el servicio de transporte a trabajadores de la salud.

Son muchos los ejemplos que se han presentado sobre este problema, el cual se da por la falta de empatía por parte de algunos operadores de transporte público o taxistas.

Personal de la Clínica Mérida, así como del Hospital Benito Juárez del IMSS, Hospital General “Doctor Agustín O’Horán’ y del Hospital de la Amistad Corea-México se han visto afectados por esta situación.

En redes sociales se han reportado quejas por parte de quienes trabajan en los hospitales y no reciben el servicio por parte de los choferes.

Un ejemplo de ello es el caso de Loudes y María, quienes relatan que ellas trabajan en el Hospital de la Amistad Corea-México y desde hace días los choferes de los camiones urbanos no les brindan el servicio al ver que portan uniformes de esa institución, pero ellas trabajan en las áreas de intendencia y cocina.

Lourdes Poot Chi, entra a las siete de la mañana y sale a las dos, desde hace más de dos años no había tenido problemas para llegar, pero estos últimos días todo se volvió un caos ante la falta de empatía de los choferes de transporte público.

La madre de Lourdes, María Chi Che, explica que ante esa situación tuvo que pedirle a su hijo que las llevara para que lleguen a tiempo.

Aseguraron que no tienen la culpa de trabajar en un hospital y considera que la situación por la que están pasando es un extremo, ya que ellas no tienen contacto directo con los pacientes y lo principal es que hasta ahora en el nosocomio de la Amistad México- Corea no se ha presentado ningún caso con Coronavirus.

Tanto ha sido la afectación al personal del Hospital de la Amistad por esta situación, que se les tolerarán unos minutos de retraso, pues es algo que no se puede controlar.