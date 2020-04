Reforzarán vigilancia en las playas de Progreso

PROGRESO, Yucatán.- La Policía Municipal de Progreso reforzará vigilancia en playas del municipio para evitar la asistencia de personas a estos espacios, como parte de las medidas de la fase 3 de la contingencia sanitaria.

Luego del anuncio del primer edil de Progreso, Julián Zacarías Curi, sobre las acciones que se han llevado a cabo en el puerto en las últimas semanas, se dio a conocer el refuerzo de la vigilancia de las autoridades policiacas municipales en las playas del puerto, para evitar que visitantes e incluso locales acudan a estos sitios y reducir la propagación del virus en la comunidad.

Emilio Raúl Caamal Gutiérrez, titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, señaló que los elementos policiacos del puerto ya han sido instruidos para redoblar esfuerzos, y evitar el ingreso de visitantes a las playas con medidas de vigilancia en patrullas, a pie, así como en motos y cuatrimotos. También se llevan a cabo labores de vigilancia por medio de drones y en el caso del malecón a través de cámaras, con el objetivo de que cada persona que sea sorprendida en la playa o en el mar se le retire de forma oportuna para evitar concentraciones en el sitio.

Caamal Gutiérrez comentó que desafortunadamente la insistencia de la población en continuar yendo a la playa es una situación que se presenta todos los días, por lo que de forma cotidiana los oficiales se han visto en la necesidad de invitar a múltiples personas a retirarse de las inmediaciones de estos lugares y regresar a sus casas, a fin de mantener la cuarentena y evitar sitios de contagio o en su caso la propagación del virus.

Hasta el momento el trabajo coordinado de las autoridades municipales, estatales y el apoyo de fuerzas armadas, ha permitido la reducción de paseantes en zonas costeras de Progreso y sus comisarías, al restringirse el uso de embarcaciones de recreo, y retirarse estos sitios a paseantes y bañistas. El director de la Policía de Progreso señaló que no basta con toda la vigilancia si la ciudadanía no acata las normas e invitó a pobladores y ocupantes de casas de playa a no salir.